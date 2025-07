आसमान में दिखी प्रलयः सड़क पर उड़ने-गिरने लगे लोग, ‘विफा’ के टाइमलैप्स वीडियो उड़ा देंगे होश! सैंकड़ों फ्लाइट रद्द

International Desk: कुदरत जब गुस्सा होती है तो इंसान कितना भी तैयार क्यों न हो, बेबस ही दिखता है। कुछ ऐसा ही मंज़र चीन और हांगकांग में देखने को मिला, जब टाइफून ‘विफा’ ने 20 जुलाई को चीन के झुहाई शहर में ज़ोरदार लैंडफॉल किया। एक चश्मदीद ने इस तूफान का ड्रामेटिक टाइमलैप्स वीडियो शूट किया, जिसमें आसमान में काले-भयानक बादल उमड़ते-घुमड़ते दिखे। तूफान के बाद 21 जुलाई को दक्षिणी चीन में मूसलधार बारिश हुई, जिसके चलते **बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी करनी पड़ी।



People struggled to walk and scrambled for cover as Typhoon Wipha barreled through southern China with powerful winds over the weekend. pic.twitter.com/ZolyMuaD8g — AccuWeather (@accuweather) July 21, 2025

टाइफून विफा की ताकत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि हवाएं 167 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलीं। तेज़ हवा में लोग सड़क पर संभल नहीं पा रहे थे कई लोग तो गिरते-पड़ते नजर आए, तो कुछ रेंग-रेंगकर खुद को बचाने की कोशिश में जुटे रहे। सोशल मीडिया पर इस तबाही के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में देखा गया कि बच्चे, बुज़ुर्ग सभी तेज हवाओं से लड़ते नजर आए। कुछ लोग हवा में उड़े जा रहे थे, कई बार बार गिरते-पड़ते दिखे।‘विफा’ ने हॉन्गकॉन्ग में भी ज़बरदस्त असर दिखाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस तूफान के चलते हॉन्गकॉन्ग में 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ीं।

❗️🇭🇰🌀🇨🇳 - Typhoon Wipha brought heavy rains and strong winds to Hong Kong, causing fallen trees, collapsed scaffolding, and sending over 200 people to temporary shelters.



The storm, which recorded over 110 mm of rain in three hours and wind gusts exceeding 167 kph, was… pic.twitter.com/D7R2TXtrxJ