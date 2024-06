अमेरिका में पुलिस अधिकारी ने 13 वर्षीय बर्मी शरणार्थी को मारी गोली

न्यूयॉर्क : अमेरिका के न्यूयॉर्क में शनिवार देर रात जारी की गयी एक वीडियो में एक पुलिस अधिकारी 13 वर्षीय किशोर को गोली मारते दिख रहा है। पुलिस ने बताया कि मैनहट्टन से करीब 400 किलोमीटर उत्तरपश्चिम में पुलिस ने एक लूटपाट की जांच के संबंध में शुक्रवार देर रात 10 बजे दो किशोरों को रोका था, जिसके बाद एक किशोर को अधिकारियों ने गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गयी।

किशोरों का विवरण संदिग्धों से मेल खा रहा था

पुलिस ने बताया कि 13 वर्ष की आयु के दोनों किशोरों का विवरण लूटपाट की एक घटना के संदिग्धों से मेल खा रहा था और वे लूटपाट वाले दिन उसी इलाके में थे। पुलिस द्वारा जारी ‘बॉडी कैमरा' फुटेज में एक अधिकारी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उसे इन दोनों किशोरों की तलाशी लेनी होगी कि कहीं उनके पास कोई हथियार तो नहीं है। इसके तुरंत बाद उनमें से एक भागने लगता है। वीडियो में न्याह वे नामक किशोर उसका पीछा कर रहे अधिकारियों पर पिस्तौल ताने देखा जा सकता है।

Nyah Mway Was Taken From His Parents Due To👮‍♀️Brutality. In Utica, NY A 13 year old was shot and killed after walking home from bible study. The officer who killed this young boy has been suspended with pay. 🙏🏿‼️ #JusticeForNyahMway #PoliceDep @UticaPolice @WORLDSTAR @WKTV pic.twitter.com/7JDEK1B0Xy