होर्मुज़ में नया खेल शुरुः व्यापारी जहाजों ने बदली पहचान, भेजे ‘China Owner’ के संदेश

ईरान युद्ध के बीच होर्मुज़ जलडमरूमध्य में गुजर रहे कई व्यापारी जहाजों ने खुद को “चीन से जुड़ा” बताना शुरू कर दिया है। समुद्री डेटा के अनुसार जहाजों ने अपने सिग्नल में “China Owner” जैसे संदेश डाले ताकि ईरान या उससे जुड़े समूह उन्हें निशाना न बनाएं।

International Desk: ईरान युद्ध के बीच खाड़ी क्षेत्र में गुजरने वाले कई व्यापारी जहाजों ने हमलों से बचने के लिए खुद को चीन से जुड़ा बताना शुरू कर दिया है। समुद्री ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के डेटा के अनुसार कम से कम आठ जहाजों ने अपने डिजिटल सिग्नल में “China Owner” या “China Owner & Crew” जैसे संदेश डाल दिए। यह घटनाएं मुख्य रूप से Strait of Hormuz, Persian Gulf, Gulf of Oman के आसपास दर्ज की गईं। विशेषज्ञों का कहना है कि जहाज ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें ईरान या उससे जुड़े समूहों द्वारा निशाना न बनाया जाए। व्यापार जोखिम विश्लेषक एना सुबासिक के अनुसार यह कदम जहाजों के लिए हमले के जोखिम को कम करने की कोशिश है। क्योंकि China और Iran के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं और चीन आमतौर पर इस संघर्ष में तटस्थ रुख रखता है।



रिपोर्टों के अनुसार क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष के कारण अब तक कम से कम 19 व्यापारी जहाजों को नुकसान पहुंच चुका है। इससे वैश्विक शिपिंग कंपनियों और व्यापारिक जहाजों के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता काफी बढ़ गई है। डेटा से यह भी सामने आया कि जिन जहाजों ने खुद को चीन से जुड़ा बताया, उनमें से कई वास्तव में चीन के झंडे वाले जहाज नहीं थे।उनके झंडे Panama व Marshall Islands आदि देशों के थे। विशेषज्ञों के अनुसार व्यावसायिक शिपिंग में जहाज का झंडा अक्सर मालिक की असली राष्ट्रीयता नहीं बताता। इसी तरह की रणनीति पहले भी देखी गई थी जब Houthi movement द्वारा Red Sea में जहाजों पर हमले किए जा रहे थे। उस समय भी कई जहाजों ने खुद को चीन से जुड़ा बताने वाले संदेश प्रसारित किए थे ताकि हमलों से बचा जा सके।

