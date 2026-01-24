सिंगापुर के एयर बेस में बम की धमकी, रेडिट पोस्ट से मचा हड़कंप

सिंगापुर के सबसे बड़े ‘पाया लेबर एयर बेस’ को बम से उड़ाने की ऑनलाइन धमकी मिली, जो जांच के बाद फर्जी निकली। सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियातन जांच की। यह धमकी सिंगापुर एयरशो 2026 से पहले सामने आई है।

International Desk: सिंगापुर के ‘पाया लेबर एयर बेस' में बम की धमकी मिली जिसे जांच के बाद फर्जी पाया गया। मीडिया में प्रसारित खबरों में यह जानकारी दी गई। ‘द स्ट्रेट्स टाइम्स' समाचार पत्र ने रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से बताया कि ‘रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयर फोर्स' को देश के सबसे बड़े ‘एयर बेस' में बम विस्फोट किए जाने की एक ऑनलाइन पोस्ट के जरिए शुक्रवार को धमकी दी गई। उन्होंने बताया कि धमकी मिलने के बाद एहतियातन कदम उठाए गए और ‘एयर बेस' में जांच की गई। प्रवक्ता ने बताया कि जांच के बाद कोई बम नहीं मिला।

फर्जी बम धमकी ‘रेडिट' के उस उप-मंच पर पोस्ट की गई थी, जो ‘राष्ट्रीय सेवा' (सिंगापुर के युवाओं के लिए सशस्त्र बल या पुलिस में अनिवार्य सेवा) से जुड़ा है। पोस्ट में धमकी दी गई थी कि एक तय समय और तारीख पर एयर बेस के भीतर बम विस्फोट किया जाएगा। सिंगापुर तीन से आठ फरवरी के बीच रक्षा-केंद्रित एयर शो की मेजबानी करने वाला है। भारतीय वायु सेना की सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम भी कई प्रसिद्ध सैन्य एरोबेटिक टीम के साथ कदम से कदम मिलाते हुए ‘सिंगापुर एयरशो 2026' में उड़ान प्रदर्शन करेगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस फर्जी धमकी के मामले में जांच जारी है और इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है।