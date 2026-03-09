Main Menu

मिडिल ईस्ट संकट गहराया: अपने नागरिकों को सऊदी से निकालेगा सिंगापुर, 10 मार्च को शुरू होगी इमरजेंसी निकासी

Edited By Updated: 09 Mar, 2026 05:20 PM

singapore to evacuate its stranded citizens from saudi arabia on march 10

मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के बीच सिंगापुर सरकार ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने का फैसला किया है। 10 मार्च को रियाद से विशेष सैन्य विमान भेजकर सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों में फंसे सिंगापुरियों को निकाला जाएगा। यह कदम क्षेत्र में बढ़ते...

International Desk: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और संघर्ष के बीच Singapore ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है।देश के Ministry of Defence (Singapore) और Ministry of Foreign Affairs (Singapore) ने घोषणा की है कि क्षेत्र में फंसे सिंगापुरियों को निकालने के लिए विशेष सैन्य विमान तैनात किया जाएगा। सरकारी बयान के अनुसार Republic of Singapore Air Force का Airbus A330 MRTT (मल्टी-रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट) विमान 10 मार्च को Riyadh, Saudi Arabia से उड़ान भरकर सिंगापुरियों को वापस लाएगा। यह मिशन उन नागरिकों के लिए है जो Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar और Saudi Arabia में फंसे हुए हैं।


सरकार ने बताया कि इन क्षेत्रों में व्यावसायिक उड़ानों के विकल्प बेहद सीमित हो गए हैं, इसलिए आपातकालीन निकासी के लिए सैन्य विमान का उपयोग किया जा रहा है। सरकार के अनुसार 12 मार्च को सऊदी अरब से दूसरी निकासी उड़ान भेजने की भी योजना बनाई जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। विदेश मंत्रालय उन सिंगापुरियों से सीधे संपर्क करेगा जिन्होंने इस निकासी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहले ही पंजीकरण कराया है।
 

यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच Saudi Arabia ने Iran को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह क्षेत्र में कूटनीतिक समाधान चाहता है, लेकिन अगर उसके देश या ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले जारी रहे तो रियाद जवाबी कार्रवाई करने को मजबूर हो सकता है। रिपोर्टों के अनुसार सऊदी विदेश मंत्री Faisal bin Farhan Al Saud ने ईरान के विदेश मंत्री Abbas Araghchi से बातचीत कर यह स्पष्ट किया कि खाड़ी देश तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता का समर्थन करते हैं।साथ ही सऊदी अरब ने यह भी कहा कि उसने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी है।

