बांग्लादेश में नहीं रुक रहे हिंदुओं पर अत्याचार, विधवा महिला से दुष्कर्म, फिर पेड़ से बांधकर किया...

नेशनल डेस्क: बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से जुड़ी एक और गंभीर घटना सामने आई है, जिसने मानवाधिकारों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ताजा मामला सेंट्रल बांग्लादेश के कालीगंज इलाके का है, जहां एक हिंदू विधवा महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि दो लोगों ने पहले महिला के साथ रेप किया और फिर उसे पेड़ से बांधकर उसके बाल काट दिए।

लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीड़िता ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया कि करीब ढाई साल पहले उसने कालीगंज म्युनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 7 में शाहीन और उसके भाई से 20 लाख टका में तीन डेसिमल जमीन और एक दो मंजिला मकान खरीदा था। इसके बाद से ही आरोपी शाहीन कथित तौर पर महिला को आपत्तिजनक प्रस्ताव देने लगा। मना करने पर वह उसे लगातार परेशान करता रहा।

पीड़िता के मुताबिक, शनिवार शाम को जब उसके गांव से दो रिश्तेदार घर आए हुए थे, उसी दौरान शाहीन अपने साथी हसन के साथ जबरन उसके घर में घुस आया। आरोप है कि दोनों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और बाद में उससे 50 हजार टका (करीब 37 हजार रुपये) की मांग भी की।

घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। यह मामला एक बार फिर बांग्लादेश में महिलाओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।