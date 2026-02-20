Main Menu

    3. | स्पाइसजेट पर बांग्लादेश की No Entry: भारतीय उड़ानों के लिए बंद किया अपना हवाई क्षेत्र, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

स्पाइसजेट पर बांग्लादेश की No Entry: भारतीय उड़ानों के लिए बंद किया अपना हवाई क्षेत्र, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

Edited By Updated: 20 Feb, 2026 02:25 PM

bangladesh bans spicejet from entering india closing its airspace for indian

बांग्लादेश की सरकार ने भारतीय बजट एयरलाइन स्पाइसजेट को उसके हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से रोक दिया है। यह कदम बकाया भुगतान के चलते उठाया गया है।

इंटरनेशनल डेस्क: बांग्लादेश की सरकार ने भारतीय बजट एयरलाइन स्पाइसजेट को उसके हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से रोक दिया है। यह कदम बकाया भुगतान के चलते उठाया गया है। इसके असर से कोलकाता से गुवाहाटी और इम्फाल जाने वाली कुछ उड़ानों को अब लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। इस वजह से उड़ान की अवधि बढ़ सकती है और परिचालन लागत पर भी असर पड़ सकता है।

स्पाइसजेट का बयान
स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा कि एयरलाइन संबंधित अधिकारियों के साथ नेविगेशन शुल्क और अन्य परिचालन मामलों को लेकर नियमित संपर्क में है। उन्होंने इसे उद्योग के सामान्य मामले के रूप में बताया और कहा कि समस्या का समाधान जल्द ही किया जाएगा। प्रवक्ता ने पुष्टि की कि निर्धारित उड़ान सेवाएं नियमों के अनुसार जारी हैं और यात्रियों पर फिलहाल कोई प्रत्यक्ष असर नहीं पड़ा है।

बकाया शुल्क और उड़ानों पर असर
बकाया राशि न चुकने के कारण बांग्लादेश ने हवाई क्षेत्र बंद किया है। इससे कुछ उड़ानों को वैकल्पिक लंबी दूरी के मार्ग से संचालित करना पड़ रहा है। हालांकि एयरलाइन ने कहा कि सभी उड़ानें निर्धारित नियमों के अनुसार चल रही हैं। बकाया राशि और उसकी प्रकृति के बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है।

स्पाइसजेट के शेयरों में गिरावट
फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि कई उड़ानें बांग्लादेशी हवाई क्षेत्र को टालकर लंबा मार्ग ले रही हैं। इसी बीच, बीएसई में स्पाइसजेट के शेयरों में लगभग 1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। एयरलाइन ने हाल ही में दिसंबर 2025 तिमाही में ₹269.27 करोड़ का घाटा बताया, जिसका मुख्य कारण बढ़ती परिचालन लागत और एकमुश्त खर्चे बताया गया है।

यात्रियों को फिलहाल कोई परेशानी नहीं
स्पाइसजेट ने साफ किया है कि इस प्रतिबंध के बावजूद निर्धारित उड़ानें समय पर चल रही हैं। एयरलाइन लगातार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। यात्रियों को इस बदलाव के दौरान वैकल्पिक मार्गों के बारे में जानकारी एयरलाइन की वेबसाइट और फ्लाइट अपडेट के जरिए मिलती रहेगी।
 

