भारतीयों के लिए बांग्लादेश का टूरिस्ट वीजा फिर खुला, दिल्ली से कोलकाता तक सोमवार से शुरू होंगी सेवाएं

International Desk: बांग्लादेश ने सोमवार से भारत में स्थित अपने सभी राजनयिक मिशनों के जरिए भारतीय नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने रविवार को इसकी पुष्टि की। सुरक्षा कारणों के चलते बांग्लादेश सरकार ने भारत में अपने मिशनों से टूरिस्ट वीज़ा जारी करना अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। हालांकि 12 फरवरी को हुए आम चुनाव के बाद हालात में सुधार को देखते हुए अब इन सेवाओं को पूर्ण रूप से बहाल किया जा रहा है।
अधिकारी के अनुसार, नई दिल्ली स्थित Bangladesh High Commission सहित गुवाहाटी, अगरतला, मुंबई और कोलकाता में मौजूद बांग्लादेशी मिशनों में अन्य वीज़ा श्रेणियों की सेवाएं अधिकांशतः जारी थीं, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा सामान्य रूप से रोक दिए गए थे। आपात मामलों में वीज़ा जारी किए जाते रहे। उन्होंने कहा कि टूरिस्ट वीज़ा को औपचारिक रूप से बंद घोषित नहीं किया गया था, लेकिन सोमवार से इसे व्यापक रूप से लागू किया जाएगा।
चुनाव के मद्देनज़र 15 जनवरी से 15 फरवरी तक टूरिस्ट वीज़ा सेवाएं स्थगित रखने का निर्देश दिया गया था। भारत के अलावा सुरक्षा कारणों से भूटान और नेपाल के लिए भी वीज़ा सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई थीं। अब स्थिति की समीक्षा के बाद सभी प्रकार के वीज़ा, जिनमें टूरिस्ट वीज़ा भी शामिल है, पूरी तरह बहाल किए जा रहे हैं। इस बीच, भारतीय वीज़ा सेवाएं बांग्लादेशी नागरिकों के लिए अभी भी आंशिक रूप से निलंबित हैं, विशेषकर टूरिस्ट वीज़ा श्रेणी में।
अंतरिम सरकार के दौरान, जिसका नेतृत्व Muhammad Yunus कर रहे थे, भारत-बांग्लादेश संबंधों में कुछ तनाव देखने को मिला था। हालांकि 12 फरवरी के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री Tarique Rahman के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। नई कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय लोकसभा अध्यक्ष Om Birla के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया और प्रधानमंत्री से मुलाकात की।