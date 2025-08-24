अब ब्रिटेन पर ट्रंप का टैक्स अटैक: सैंकड़ों ब्रिटिश सामानों पर कसा शिकंजा, महंगाई का आएगा नया तूफान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन से आने वाले सैकड़ों उत्पादों पर 5% तक के आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने का ऐलान किया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और यूरोप के बीच...

Washington: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन से आने वाले सैकड़ों उत्पादों पर 5% तक के आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने का ऐलान किया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापारिक तनाव लगातार बढ़ रहा है। ट्रंप ने ब्रिटेन से आयात किए जाने वाले 400 से अधिक उत्पाद श्रेणियों जिनमें इस्पात और एल्यूमीनियम शामिल हैं, पर 25% तक का आयात शुल्क (टैरिफ) लगाकर एक अप्रत्याशित कदम उठाया है। प्रभावित उत्पादों में शैम्पू, वॉशिंग मशीन, मोटरसाइकिल, निर्माण मशीनरी जैसे श्रेणियाँ शामिल हैं।



जेम्स सीरीज (JCB) जैसी कंपनियों ने कहा है कि यह कदम उन्हें "सैकड़ों लाखों पाउंड" का आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा। विशेष रूप से अमेरिका को निर्यात की गई लगभग 30,000 मशीनों पर इसका प्रभाव भारी है जिनमें हाल ही में $45 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई “Section 232” के तहत की गई है, और इसका उद्देश्य अमेरिका में स्टील व एल्यूमीनियम उद्योग की सुरक्षा करना है।

व्यापार समझौते पर असर

मई 2025 में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक "ब्रेकथ्रू" व्यापार समझौता हुआ था, जिसमें ब्रिटेन के स्टील और एल्यूमीनियम पर लगाया गया 25% टैरिफ ज़ीरो किया जाना था। इस नए आदेश ने उस समझौते को संकट में डाल दिया है। अमेरिकी प्रशासन ने यह कदम “चुपचाप” उठाया, जिससे कई ब्रिटिश उद्योगों में उथल-पुथल मच गई है।



ब्रिटेन की प्रतिक्रिया

ब्रिटिश वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग संघों ने कहा है कि वे अमेरिका के साथ मिलकर इस मसले का समाधान ढूंढने और उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्रवाई करेंगे। ब्रिटिश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने भी इस नीति की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए खुलासा किया कि इससे यूएस सप्लाई चेन में जुड़े यूके के उद्योगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ब्रिटिश कंपनियों का मानना है कि इस फैसले से उनके निर्यात को तगड़ा झटका लगेगा और कई छोटे उद्योगों को बड़ा नुकसान होगा। हालांकि ट्रंप का कहना है कि यह कदम अमेरिकी उद्योग की रक्षा के लिए है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि टैरिफ का बोझ उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा । शैम्पू से लेकर वॉशिंग मशीन तक, रोज़मर्रा के कई सामान महंगे हो जाएंगे। इससे मुद्रास्फीति (Inflation) और भी बढ़ सकती है।



कौन-कौन से उत्पाद शामिल? इन टैरिफ में रोज़मर्रा के इस्तेमाल से लेकर बड़े घरेलू उपकरणों तक की लिस्ट शामिल है

शैम्पू, परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स

वॉशिंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

स्टील और मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद

कपड़े, जूते और घरेलू सामान



