ट्रंप की ईरान को खुली धमकी: मेरी हत्या की सोचना भी मत..मिट जाएगा नामो निशान, आदेश पहले से तैयार

21 Jan, 2026 11:31 AM

trump vows to wipe off iran of this earth over threats

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी हत्या कराई गई तो अमेरिका ईरान का नामोनिशान मिटा देगा। यह बयान ईरान की ओर से सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई को लेकर दी गई धमकी के बाद आया है।

Washington: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद आक्रामक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने उनकी हत्या कराई तो अमेरिका ईरान का नामोनिशान मिटा देगा। ट्रंप ने यह चेतावनी मंगलवार को ‘न्यूजनेशन’ चैनल के कार्यक्रम ‘केटी पॉवलिच टुनाइट’ को दिए एक साक्षात्कार में दी।ट्रंप ने कहा, “मेरे बहुत सख्त निर्देश हैं कि अगर मेरे साथ कुछ होता है, तो वे ईरान को नक्शे से मिटा देंगे।” यह बयान ऐसे समय आया है जब कुछ दिन पहले ईरान ने ट्रंप को चेतावनी दी थी। दरअसल ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के लगभग 40 वर्षों के शासन को समाप्त करने की बात कही थी, जिसके बाद तेहरान की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई।

 

ईरान के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता जनरल अबुलफजल शेकारची ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा था, “ट्रंप जानते हैं कि अगर हमारे नेता की ओर हाथ भी बढ़ाया गया, तो हम न सिर्फ उस हाथ को काट देंगे बल्कि उनकी दुनिया में आग लगा देंगे।”ट्रंप इससे पहले भी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उन्होंने अपने सलाहकारों को निर्देश दे दिए हैं कि अगर ईरान उनकी हत्या कराने की कोशिश करता है, तो ईरान को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। इन बयानों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और गहराता नजर आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की तीखी बयानबाजी से मध्य पूर्व में हालात और विस्फोटक हो सकते हैं।

  

