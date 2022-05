WHO की चेतावनी- 12 देश, 10 दिन और 92 Monkeypox के मामले...सावधान रहें लोग

Edited By Seema Sharma, Updated: 22 May, 2022 02:42 PM

इंटरनेशनल डेस्क: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने रविवार को कहा कि 13 मई से 12 देशों में 92 Monkeypox के मामलों की पुष्टि हुई है। WHO ने कहा कि ये सभी मामले गैर-स्थानिक हैं और इससे मंकीपॉक्स के मामलों के बढ़ने की उम्मीद है। तेजी से फैल रही बीमारी पर अपने हालिया अपडेट में WHO ने कहा कि 21 मई तक मंकीपॉक्स के 92 मामलों की लैब में पुष्टि हुई है जबकि ऐसे 28 संदिग्ध मामले की जांच चल रही है।

ये सभी मामले ऐसे 12 सदस्य राज्यों में सामने आए हैं जहां से मंकीपॉक्स की शुरुआत नहीं हुई। WHO ने कहा कि मामले बढ़ रहे हैं। संगठन ने कहा कि तत्काल कार्रवाई उन लोगों को सूचित करने पर ध्यान केंद्रित है जिन्हें Monkeypox के संक्रमण का सबसे अधिक खतरा हो सकता है ताकि आगे प्रसार को रोका जा सके।