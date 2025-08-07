13 साल की बहादुर बेटी ने खोला मां का खौफनाक राज, पति की हत्या की साजिश में किया ये काम...

मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 13 साल की बहादुर बेटी ने अपनी माँ, राजश्री अहिरे (35), और उसके प्रेमी द्वारा रची गई पिता की हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया है। बेटी की गवाही के बाद पुलिस ने माँ को...

नेशनल डेस्क: मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 13 साल की बहादुर बेटी ने अपनी माँ, राजश्री अहिरे (35), और उसके प्रेमी द्वारा रची गई पिता की हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया है। बेटी की गवाही के बाद पुलिस ने माँ को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका प्रेमी चंद्रशेखर पडायची और एक अन्य आरोपी अभी फरार हैं।



अवैध संबंध और हत्या की साजिश

पुलिस की जांच के अनुसार, मृतक भरत लक्ष्मण अहिरे (40), जो पेशे से मेकअप आर्टिस्ट थे, की पत्नी राजश्री का चंद्रशेखर से अवैध संबंध था। जब भरत ने इसका विरोध किया, तो राजश्री ने उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची। 15 जुलाई, 2025 की रात को भरत ने चंद्रशेखर को बात करने के लिए आरे कॉलोनी के एक सार्वजनिक शौचालय के पास बुलाया। चौंकाने वाली बात यह है कि राजश्री भी अपने पति के साथ वहाँ मौजूद थी।



बेटी ने देखी आँखों देखी घटना

पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, घटनास्थल पर चंद्रशेखर और उसके साथी रंगा ने भरत पर बेरहमी से हमला किया। चंद्रशेखर ने भरत के सीने और पेट पर मुक्के मारे, जबकि रंगा ने उन्हें पीछे से पकड़ा हुआ था। इस दौरान उनकी पत्नी राजश्री चुपचाप खड़ी रही और उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया।

यह पूरी घटना उनकी 13 वर्षीय बेटी ने 20-30 मीटर की दूरी से देखी। बेटी ने पुलिस को बताया कि उसकी माँ ने न सिर्फ़ हमले को नहीं रोका, बल्कि घायल पिता को अस्पताल ले जाने के बजाय घर ले आई। तीन दिन तक बिना इलाज के रहने से भरत की हालत और बिगड़ गई।



झूठ का पर्दाफाश

भरत को जब खून की उल्टी हुई, तब बेटी ने रिश्तेदारों को सूचित किया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजश्री ने यह दावा किया था कि भरत को बाइक दुर्घटना में चोट लगी है। डर के कारण भरत ने भी अस्पताल में यही बात दोहराई थी। लेकिन भरत की बेटी की गवाही और मेडिकल जाँच की रिपोर्ट ने इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। भरत की मृत्यु के बाद, पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और बेटी की गवाही के आधार पर राजश्री को गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रवींद्र पाटिल ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है।