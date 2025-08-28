Main Menu

कांग्रेस विधायक के बेटे के बंगले में 20 वर्षीय युवती की मौत, पेड़ से लटका मिला नौकरानी का शव

20 year old maid dies in congress mla son bungalow

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां खरगापुर की कांग्रेस विधायक चंदा सिंह गौर के बेटे के छतरपुर स्थित बंगले में 20 वर्षीय युवती का शव मिला है। युवती का शव बंगले के पीछे आम के पेड़ से लटका हुआ था। उसके चेहरे पर चोट...

नेशनल डेस्क : मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां खरगापुर की कांग्रेस विधायक चंदा सिंह गौर के बेटे के छतरपुर स्थित बंगले में 20 वर्षीय युवती का शव मिला है। युवती का शव बंगले के पीछे आम के पेड़ से लटका हुआ था। उसके चेहरे पर चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

क्या है पूरा मामला?

यह घटना सोमवार सुबह करीब 8 बजे की बताई जा रही है, लेकिन इसकी जानकारी बुधवार शाम को ही लोगों तक पहुंची। आनन-फानन में युवती का पोस्टमॉर्टम करवाकर शव उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया। मृतका की पहचान सपना रैकवार (20 वर्ष) के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की रहने वाली थी। वह विधायक के बेटे अभियंत सिंह गौर के घर पर रहती थी।

विधायक के बेटे ने क्या कहा?

जब इस घटना के बारे में अभियंत सिंह गौर से सवाल किए गए, तो उन्होंने कहा कि घटना के समय वह दिल्ली में थे। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी और 17 साल के बेटे ने उन्हें फोन पर इस बारे में सूचना दी। अभियंत सिंह गौर ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि सपना ने यह कदम क्यों उठाया। वह मेरे घर में नौकरानी नहीं, बल्कि मेरी बेटी की तरह रहती थी। वह 5 साल की उम्र से हमारे साथ रह रही थी और हम उसकी शादी के लिए रिश्ता भी ढूंढ रहे थे।' उन्होंने यह भी कहा कि सपना फोन नहीं चलाती थी और कभी परेशान भी नहीं दिखती थी।

परिवार ने नहीं दिया कोई बयान

मृतका सपना के पिता भोला रैकवार महोबा जिले के बेलाताल के रहने वाले हैं। घटना के बाद सपना की मां छतरपुर पहुंची थीं, लेकिन उन्होंने अभी तक पुलिस को कोई बयान नहीं दिया है।

जांच में जुटी पुलिस

सिविल लाइन थाना पुलिस ने इस मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने अभियंत सिंह गौर के बंगले पर लगे CCTV कैमरों के फुटेज की जांच के लिए डीवीआर (DVR) भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने शुरुआत में इसे आत्महत्या का मामला माना है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और परिवार के बयानों से ही यह साफ हो पाएगा कि यदि सपना ने आत्महत्या की, तो उसके पीछे क्या वजह थी। पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके।

 


 


 

