306वें दिन 468 ग्राम हेरोइन सहित 49 नशा तस्कर काबू

01 Jan, 2026 08:26 PM

49 drug traffickers were apprehended

306वें दिन 468 ग्राम हेरोइन सहित 49 नशा तस्कर काबू


चंडीगढ़, 1 जनवरी (अर्चना सेठी) नशों के खिलाफ निर्णायक जंग ‘‘युद्ध नशेयां विरूद्ध’’ के 10 महीने पूरे होने के साथ पंजाब पुलिस ने 1 मार्च, 2025 से अब तक 1849 किलो हेरोइन सहित 42,622 नशा तस्करों को गिरफ्तार करके 29,351 एफआईआरज़ दर्ज की हैं।

इस नशा विरोधी मुहिम की शुरुआत से ही पंजाब पुलिस द्वारा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों तहत राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में रोजाना एक साथ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों तथा एसएसपीज़ को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के हुक्म दिए हैं। पंजाब सरकार द्वारा नशों के खिलाफ जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई गई है।

1849 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी के अलावा पुलिस ने अब तक 599 किलो अफीम, 272 क्विंटल भुक्की, 51 किलो चरस, 624 किलो गांजा, 28 किलो आईसीई, 46 लाख नशीली गोलियां/कैप्सूल तथा 15.26 करोड़ रुपये की ड्रग मनी भी जब्त की है।

इस जंग के 306वें दिन पंजाब पुलिस ने 49 नशा तस्करों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 468 ग्राम हेरोइन, 202 नशीली गोलियां तथा 2,500 रुपये की ड्रग मनी बरामद की है।

इस ऑपरेशन के दौरान 61 गजटेड अधिकारियों की निगरानी तहत 700 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 100 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 257 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके चलते 38 एफआईआर दर्ज की गईं। उन्होंने आगे बताया कि दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 271 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की है।

गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने प्रदेश से नशों के खात्मे के लिए तीन-पक्षीय रणनीति - इन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन तथा प्रीवेंशन (ईडीपी) - लागू की गई है तथा पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के रूप में आज 21 व्यक्तियों को नशा छोड़ने तथा पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राजी किया है।

 

