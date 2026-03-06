UPSC Result: UPSC का परिणाम घोषित: अनुज अग्निहोत्री बने देश के नए टॉपर, Top-10 में इन दिग्गजों ने मारी बाजी

Edited By Anu Malhotra, Updated: 06 Mar, 2026 03:11 PM

देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा का सपना देख रहे हजारों युवाओं का इंतजार आज खत्म हो गया। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने शुक्रवार के सुनहरे दिन सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अंतिम परिणामों की घोषणा कर दी है। इस बार की मेरिट लिस्ट में अनुज अग्निहोत्री ने अपनी...

UPSC Result: अनुज अग्निहोत्री ने 2025 की सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस परीक्षा के परिणाम शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने घोषित किए। राजेश्वरी सुवे एम ने दूसरा स्थान और आकांश धुल ने तीसरा स्थान हासिल किया।

आयोग ने बताया कि कुल 958 उम्मीदवार परीक्षा में सफल हुए हैं और उन्हें विभिन्न केंद्रीय सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है। सिविल सेवा परीक्षा हर वर्ष तीन चरणों — Preliminary Exam, Main Exam and Interview — में आयोजित की जाती है। इसे UPSC द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) सहित अन्य सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन करने के लिए आयोजित किया जाता है।









आयोग के अनुसार, अनुशंसित 348 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को अस्थायी (प्रोविजनल) रखा गया है। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भरने के लिए कुल 1,087 रिक्तियों की जानकारी दी थी। UPSC के परिसर में परीक्षा हॉल के पास एक “फैसिलिटेशन काउंटर” भी है। उम्मीदवार कार्यदिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या फोन नंबर 23385271/23381125/23098543 पर अपनी परीक्षा/भर्ती से संबंधित किसी भी जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए संपर्क कर सकते हैं।

UPSC 2025: टॉप-20 सितारों की पूरी सूची

रैंक रोल नंबर नाम 1 1131589 अनुज अग्निहोत्री 2 4000040 राजेश्वरी सुवे 3 3512521 आकांश धुल 4 0834732 राघव झुनझुनवाला 5 0409847 ईशान भटनागर 6 6410067 जीनिया अरोड़ा 7 0818306 ए आर राजा मोहद्दीन 8 0843487 पक्षल सेक्रेटरी 9 0831647 आस्था जैन 10 1523945 उज्जवल प्रियांक 11 1512091 यशस्वी राज वर्धन 12 0840280 अक्षित भारद्वाज 13 7813999 आन्या शर्मा 14 5402316 सुरभि यादव 15 3507500 सिमरनदीप कौर 16 0867445 मोनिका श्रीवास्तव 17 0829589 चितवन जैन 18 5604518 श्रुति आर 19 0105602 निशार डिशंत अमृतलाल 20 6630448 रवि राज

UPSC CSE परिणाम 2025 (जारी) लाइव अपडेट: जानें मेरिट सूची कैसे डाउनलोड करें।

उम्मीदवार UPSC CSE की अंतिम मेरिट सूची पीडीएफ देखने और डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in और upsconline.nic.in पर जाएं। UPSC CSE Final Merit List PDF लिंक पर क्लिक करें। UPSC CSE की अंतिम मेरिट सूची पीडीएफ स्क्रीन पर दिखाई देगी और डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगी। PDF File को सेव करें और उसकी एक प्रिंट कॉपी निकाल लें।

Top-10 की लिस्ट में इन नामों ने बनाई अपनी खास पहचान



इस साल के परिणाम केवल पहले तीन स्थानों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि Top 10 में शामिल हर नाम एक प्रेरणादायक कहानी कहता है। इस खास सूची में राघव झुनझुनवाला और ईशान भटनागर ने भी अपनी जगह पक्की की है। इनके साथ ही जीनिया अरोड़ा और AR राजा मोहद्दीन ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए टॉप-10 में गौरवशाली स्थान पाया।

सफलता का यह सिलसिला यहीं नहीं थमा। पक्षल सेक्रेटरी, आस्था जैन और उज्जवल प्रियांक ने भी अपनी असाधारण मेहनत के दम पर इस प्रतिष्ठित सूची के आखिरी तीन पायदानों को सुशोभित किया। अब ये सभी नवनियुक्त अधिकारी देश की प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे।



मई से फरवरी तक की कड़ी परीक्षा: 2,736 दिग्गजों के बीच था कड़ा मुकाबला

पिछले साल 25 मई को प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। इसके बाद मुख्य परीक्षा का आयोजन 22 अगस्त से 31 अगस्त, 2025 के बीच हुआ, जिसमें हजारों की भीड़ छंटकर केवल चुनिंदा मेधावी ही आगे बढ़ पाए। इस कठिन पड़ाव को पार करने वाले 2,736 अभ्यर्थियों को अंतिम साक्षात्कार (पर्सनैलिटी टेस्ट) के लिए आमंत्रित किया गया था।

इंटरव्यू का यह दौर 5 जनवरी, 2026 से शुरू होकर 27 फरवरी तक चला। करीब दो महीने तक चले इस मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बाद अब फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। जिन उम्मीदवारों को अपनी मार्कशीट का इंतजार है, उन्हें बता दें कि अगले 15 दिनों के भीतर UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर अंक अपलोड कर दिए जाएंगे।

खाकी और प्रशासन का गणित: 180 संभालेंगे कलेक्टरेट, 150 के कंधों पर होगी सुरक्षा

आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस साल सफल होने वाले अभ्यर्थियों में से 180 सौभाग्यशाली उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का हिस्सा बनेंगे। वहीं, देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी यानी भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए 150 पदों का आवंटन किया गया है। इसके अलावा, 55 अभ्यर्थी भारतीय विदेश सेवा (IFS) के जरिए दुनिया भर में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

आरक्षण का ढांचा: IAS पदों का वर्गवार बंटवारा

IAS के लिए निर्धारित 180 पदों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है: