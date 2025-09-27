India vs Pak Asia Cup 2025: 6 मैच-6 जीत, लेकिन फाइनल में 5 कमज़ोरियां पड़ सकती हैं भारत पर भारी!

एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान रविवार को भिड़ेंगे, जहां टाइटल का फैसला होगा। भारत ने अब तक टूर्नामेंट में 6 मैच खेलकर सभी में जीत दर्ज की है। फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को कुछ चुनौतियों से निपटना होगा।

नेशनल डेस्क: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान रविवार को भिड़ेंगे, जहां टाइटल का फैसला होगा। भारत ने अब तक टूर्नामेंट में 6 मैच खेलकर सभी में जीत दर्ज की है। फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को कुछ चुनौतियों से निपटना होगा। जानते हैं कि कौन सी वो गलतियां हैं, जिनका है इंडिया टीम को मैच के दौरान ध्यान रखना होगा-

जसप्रीत बुमराह की लय पर बड़ी नजर

बुमराह ने ग्रुप मैच में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन 22 सितंबर को हुए दूसरे मुकाबले में 4 ओवर में 45 रन देते हुए बिना विकेट के रहे। फाइनल के लिए उनकी फिटनेस और शानदार प्रदर्शन आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ आराम भी लिया है।

फील्डिंग में भारत की कमजोरी

टूर्नामेंट में भारत ने अब तक 12 कैच छोड़े हैं, जो सबसे ज्यादा हैं, जबकि पाकिस्तान ने केवल 3 कैच गंवाए हैं। भारत को अपने फील्डिंग स्तर को सुधारने की जरूरत है।

सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी पर चिंता

पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में 47 रन बनाने वाले सूर्यकुमार का इससे बाद का प्रदर्शन कमजोर रहा है। ओमान और पाकिस्तान के मैचों में वे बिना खाता खोले आउट हो गए हैं। फाइनल में उनकी जिम्मेदारी बढ़ेगी।

मिडिल ऑर्डर की चुनौती

भारत का मध्यक्रम अभी तक मजबूत प्रदर्शन नहीं कर पाया है। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने अच्छी शुरुआत दी है, लेकिन पूरी टीम पर दोनों की निर्भरता जोखिम भरा है। अन्य बल्लेबाजों को भी योगदान देना होगा।

ये भी पढ़ें- iPhone 17 Update: Out of Stock हुआ iPhone 17 का कॉस्मिक ऑरेंज वेरिएंट, 5K से 25K देने पड़ रहे हैं एक्सट्रा

फाइनल में भारत की मजबूत गेंदबाजी और बेहतर फील्डिंग जरूरी

भारत को मजबूत गेंदबाजी, सुचारू फील्डिंग और सलामी बल्लेबाजों के साथ मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन की आवश्यकता होगी ताकि वे एशिया कप की ट्रॉफी जीत सकें। पाकिस्तान की ताकत भी मुकाबले को बेहद रोमांचक बनाएगी।

इतिहास से जुड़ा महत्व: भारत-पाकिस्तान के बीच कड़ी टक्कर

1985 से 2017 तक हुए मल्टी नेशन्स टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच मुकाबले बेहद प्रतिस्पर्धात्मक रहे हैं। फाइनल में दोनों टीमें पूरी तैयारी के साथ उतरेंगी।