  • 5 साल के बच्चे पर कुत्तों का हमला, जिगर के टुकड़े को बचाने भिड़ गई मां; बचा लाई अपना लाल

Edited By Pardeep,Updated: 18 Aug, 2025 11:39 PM

5 year old child attacked by dogs

राजस्थान के उदयपुर में आवारा कुत्तों के हमले में एक बच्चा घायल हो गया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार शाम की है जब पांच साल के एक बच्चे पर आवारा कुत्तों ने उस समय हमला कर दिया जब वह घर के पास खेल रहा था।

नेशनल डेस्कः राजस्थान के उदयपुर में आवारा कुत्तों के हमले में एक बच्चा घायल हो गया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार शाम की है जब पांच साल के एक बच्चे पर आवारा कुत्तों ने उस समय हमला कर दिया जब वह घर के पास खेल रहा था। 

PunjabKesari
पुलिस ने कहा, "गौतम विहार कॉलोनी में गौरांश (5)अपने घर के बाहर खेल रहा था कि तभी तीन आवारा कुत्तों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। इस हमले में गौरांश घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया।" 

सीसीटीवी फुटेज में आवारा कुत्ते बच्चे को जमीन पर पटकते और घसीटते हुए दिख रहे हैं। बच्चे की चीख पुकार सुनकर उसकी मां दौड़ी और कुत्तों को भगाकर उसे बचाया। घायल बच्चे को तुरंत इलाज के लिए नजदीक के एक अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने शहर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों पर चिंता व्यक्त की है। 

करीब दो महीने पहले भी इसी तरह की एक घटना में उदयपुर की एक अन्य आवासीय कॉलोनी में आवारा कुत्तों ने आठ साल के बच्चे पर हमला किया था। वहीं, अलवर जिले में भी सोमवार को आवारा कुत्तों ने आठ साल के योगेश पर हमला कर दिया।

