राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के 655 नए मामले, बीते 24 घंटों में 2 मरीजों ने तोड़ा दम

नेशनल डेस्क: राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में उतार-चढ़ाव का क्रम जारी है। दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 655 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किये गए आंकड़ों के अनुसार, यहां संक्रमण दर 3.11 प्रतिशत रही।

Delhi reports 655 new #COVID19 cases, 419 recoveries and 2 deaths in the last 24 hours.



