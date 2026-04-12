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5G अब हुआ पुराना! आ रहा है 6G, जानें कैसे इंटरनेट बदल देगा आपकी जिंदगी

Edited By Updated: 12 Apr, 2026 11:49 AM

6g will deliver 100 times faster speeds in 2030 transforming your digital life

टेलीकॉम की दुनिया हर 10 साल में एक बड़ी करवट लेती है। जहां अभी हम 5G के फायदों को पूरी तरह अपना ही रहे हैं वहीं अगली पीढ़ी यानी 6G की चर्चा तेज हो गई है। 6G सिर्फ तेज इंटरनेट का नाम नहीं है बल्कि यह एक ऐसी दुनिया का वादा है जहां कल्पना और हकीकत के...

6G Wireless Network Launch 2030 : टेलीकॉम की दुनिया हर 10 साल में एक बड़ी करवट लेती है। जहां अभी हम 5G के फायदों को पूरी तरह अपना ही रहे हैं वहीं अगली पीढ़ी यानी 6G की चर्चा तेज हो गई है। 6G सिर्फ तेज इंटरनेट का नाम नहीं है बल्कि यह एक ऐसी दुनिया का वादा है जहां कल्पना और हकीकत के बीच का अंतर खत्म हो जाएगा।

क्या है 6G और कब तक होगा लॉन्च?

6G छठी पीढ़ी का वायरलेस नेटवर्क है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक यह तकनीक व्यावसायिक रूप से लॉन्च हो सकती है। 5G ने जहां मशीनों को इंटरनेट से जोड़ने का काम किया वहीं 6G का मकसद 'इंटेलिजेंट कनेक्टिविटी' देना है। इसका मतलब है कि यह नेटवर्क खुद सोचेगा, सीखेगा और जरूरत के हिसाब से काम करेगा।

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6G की सबसे बड़ी खूबियां: जो इसे बनाती हैं खास

इन-बिल्ट AI: 6G को 'AI-नेगेटिव' नेटवर्क कहा जा रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से ही शामिल होगा जिससे नेटवर्क खुद को माहौल के हिसाब से एडजस्ट कर सकेगा।
6G की टॉप स्पीड 1 Tbps (टेराबिट प्रति सेकंड) तक हो सकती है। यह 5G के मुकाबले 50 से 100 गुना ज्यादा तेज होगी। इसका रिस्पॉन्स टाइम (Latency) 0.1 मिलीसेकंड से भी कम होगा। यानी कमांड देते ही काम पूरा, बिना किसी देरी के।

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कैसे बदल जाएगी आपकी लाइफ?

6G के आने के बाद विज्ञान फिल्मों जैसी चीजें हकीकत बनेंगी:

होलोग्राम कॉलिंग: आप वीडियो कॉल के बजाय सामने वाले व्यक्ति का 3D होलोग्राम (डिजिटल पुतला) अपने कमरे में देख पाएंगे और बात कर सकेंगे।

रिमोट हेल्थकेयर: इतनी सटीक स्पीड के साथ डॉक्टर हजारों मील दूर बैठकर रोबोटिक सर्जरी कर सकेंगे।

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स्मार्ट ट्रांसपोर्ट: ड्राइवरलेस कारें और ऑटोमेटेड फैक्ट्रियां बिना किसी गलती के और भी बेहतर तरीके से काम करेंगी।

हर कोने में पहुंचेगा इंटरनेट

6G का लक्ष्य सिर्फ शहरों को स्मार्ट बनाना नहीं है। यह तकनीक सैटेलाइट के साथ मिलकर काम करेगी जिससे गहरे समुद्र, ऊंचे पहाड़ों और सुदूर गांवों में भी हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध होगा।
 

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