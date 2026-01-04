13 साल की मासूम के साथ नाबालिगों ने की दरिंदगी की हदें पार, फिर वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

कर्नाटक के हुबली से एक दहला देने वाली घटना सामने आया है। जहाँ एक 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले तीन किशोरों ने सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) किया।

नेशनल डेस्क: कर्नाटक के हुबली से एक दहला देने वाली घटना सामने आया है। जहाँ एक 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले तीन किशोरों ने सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिनकी उम्र 14 से 15 वर्ष के बीच है।



घटना का विवरण

जानकारी के अनुसार, यह घटना तब हुई जब बच्ची के माता-पिता घर पर नहीं थे। आरोपियों ने बच्ची को बहला-फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले जाकर इस अपराध को अंजाम दिया। पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने बताया कि आरोपियों में से दो स्कूल के छात्र हैं और एक स्कूल छोड़ चुका है।



पुलिस ने आरोपियों को लिया हिरासत में

हुबली-धारवाड़ के पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए कहा, पीड़िता बच्ची सुरक्षित है और उसे पुलिस सुरक्षा में ले लिया गया है। साथ ही तीनों नाबालिग आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कुमार के अनुसार, तीन आरोपियों में से दो अभी हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और एक ने पढ़ाई छोड़ दी है, वह स्कूल ड्रॉपआउट है। बच्ची के माता-पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है।



ब्लैकमेलिंग का आरोप

बच्ची के माता-पिता ने शिकायत में बताया कि आरोपियों ने घटना का वीडियो बना लिया था। उन्होंने बच्ची को धमकी दी थी कि यदि उसने किसी को बताया, तो वे वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं और मामले की जांच पोक्सो एक्ट के तहत की जा रही है।

