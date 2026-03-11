Heavy Rain Alert: 12-13-14 मार्च तक होगी भयंकर बारिश, IMD ने इन राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट

देश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है। पिछले साल Indian Monsoon 2025 का सीजन देश के लिए काफी अच्छा रहा था और कई राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई थी। इसी बीच (IMD) ने 12, 13 और 14 मार्च के लिए देश के कई राज्यों में भारी...

नेशनल डेस्क: देश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है। पिछले साल Indian Monsoon 2025 का सीजन देश के लिए काफी अच्छा रहा था और कई राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई थी। मानसून के खत्म होने के बाद भी कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में भी बारिश की स्थिति बेहतर बनी रह सकती है। इसी बीच India Meteorological Department (IMD) ने 12, 13 और 14 मार्च के लिए देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान कई जगह तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है।



तमिलनाडु में जारी रह सकता है बारिश का दौर

दक्षिण भारत के Tamil Nadu में पिछले मानसून सीजन के दौरान अच्छी बारिश हुई थी। मानसून खत्म होने के बाद भी राज्य के कई इलाकों में समय-समय पर बारिश देखने को मिली। अब मौसम विभाग का कहना है कि 12 से 14 मार्च के बीच तमिलनाडु के कई हिस्सों में एक बार फिर भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं भी चलने की संभावना जताई गई है।



अरुणाचल प्रदेश में भी बदल सकता है मौसम

पूर्वोत्तर भारत के Arunachal Pradesh में भी पिछले साल मानसून के दौरान अच्छी बारिश दर्ज की गई थी। मानसून के बाद भी यहां कई इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार 12, 13 और 14 मार्च को अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इससे पहाड़ी इलाकों में मौसम अचानक ठंडा हो सकता है।



इन राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना

देश में मौसम के तेवर बदल गए है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 12, 13 और 14 मार्च को पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ओड़िशा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड में कई जगह भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज़ हवा चलने की भी संभावना है। वहीं केरल, असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, माहे, पुडुचेरी, यनम और कराईकल में भी मौसम विभाग के अनुसार 12, 13 और 14 मार्च को जमकर बादल बरसेंगे।



मौसम विभाग की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि जिन इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, वहां रहने वाले लोग मौसम की अपडेट पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर सावधानी बरतें। खासकर पहाड़ी और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च के महीने में मौसम का अचानक बदलना असामान्य नहीं है, लेकिन कई राज्यों में लगातार बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट भी देखने को मिल सकती है।