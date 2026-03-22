Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | बल्ले-बल्ले! WhatsApp पर हो सकता है ये बड़ा बदलाव, जानें क्या है नया फिचर

बल्ले-बल्ले! WhatsApp पर हो सकता है ये बड़ा बदलाव, जानें क्या है नया फिचर

Edited By Updated: 22 Mar, 2026 02:08 PM

a major change could be coming to whatsapp find out what the new feature is

WhatsApp एक नया फीचर लाने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत यूजर्स बिना अपना फोन नंबर साझा किए भी एक-दूसरे से जुड़ सकेंगे। इसके लिए हर यूजर को एक यूनिक यूजरनेम मिलेगा, जिससे वे आसानी से सर्च कर मैसेज भेज पाएंगे। यह बदलाव प्राइवेसी और सुरक्षा को...

नेशनल डेस्क : WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है, जिससे चैटिंग का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी एक ऐसे नए सिस्टम पर काम कर रही है, जिसमें यूजर्स को एक-दूसरे से जुड़ने के लिए अपना मोबाइल नंबर साझा करने की जरूरत नहीं होगी। यह फीचर 2026 तक वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया जा सकता है।

अब यूजरनेम से होगी पहचान

नए अपडेट के तहत हर यूजर को एक यूनिक यूजरनेम दिया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे Instagram या X (Twitter) पर होता है। इसके बाद किसी से बात करने के लिए फोन नंबर सेव करने की आवश्यकता नहीं होगी। यूजर्स केवल यूजरनेम के जरिए किसी को खोजकर सीधे मैसेज भेज सकेंगे। यह बदलाव आम यूजर्स के साथ-साथ बिजनेस अकाउंट्स के लिए भी काफी उपयोगी साबित हो सकता है।

फोन नंबर की भूमिका अभी भी बनी रहेगी

हालांकि इस नए सिस्टम के आने के बाद भी फोन नंबर पूरी तरह खत्म नहीं होंगे। उन्हें अकाउंट की सुरक्षा और वेरिफिकेशन के लिए बैकएंड में इस्तेमाल किया जाता रहेगा। यानी नंबर जरूरी तो रहेंगे, लेकिन उन्हें सार्वजनिक रूप से शेयर करना अनिवार्य नहीं होगा।

नया फीचर कैसे करेगा काम

जब यह फीचर लागू होगा, तब यूजर्स अपने WhatsApp अकाउंट के लिए एक यूनिक यूजरनेम सेट कर सकेंगे। इसके बाद कोई भी व्यक्ति उस यूजरनेम को सर्च करके उनसे संपर्क कर पाएगा, बिना उनका मोबाइल नंबर देखे। यूजर्स को यह विकल्प भी मिलेगा कि वे इस नए फीचर का उपयोग करें या पुराने तरीके से चैटिंग जारी रखें।

और ये भी पढ़े

प्राइवेसी और सुविधा में सुधार

इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यूजर्स की प्राइवेसी को होगा। कई लोग अपना फोन नंबर शेयर करने में असहज महसूस करते हैं, ऐसे में यह फीचर उनके लिए काफी मददगार होगा। इससे अनजान लोगों के साथ नंबर साझा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बातचीत ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी।

बिजनेस यूजर्स के लिए फायदेमंद

यह फीचर खासतौर पर कंपनियों और बिजनेस अकाउंट्स के लिए भी उपयोगी होगा। वे अपने यूजरनेम के जरिए ग्राहकों से आसानी से जुड़ सकेंगे। इससे कस्टमर सपोर्ट और कम्युनिकेशन पहले से ज्यादा सरल और प्रभावी हो जाएगा।

चैटिंग करने का बदल जाएगा तरीका

अगर यह फीचर लागू होता है, तो WhatsApp का उपयोग करने का तरीका काफी बदल जाएगा। यूजर्स को ज्यादा नियंत्रण, बेहतर प्राइवेसी और आसान कनेक्टिविटी मिलेगी। यह बदलाव मैसेजिंग के अनुभव को और भी आधुनिक और सुरक्षित बना सकता है।


 

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!