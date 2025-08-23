Main Menu

  • Dog Attack: कॉलेज से लौट रही छात्रा पर आवारा कुत्तों ने किया जानलेवा हमला, 17 टांके लगने से हालत गंभीर, तस्वीरें देखकर कांप उठेंगे...

Edited By Mansa Devi,Updated: 23 Aug, 2025 04:39 PM

a student returning from college was fatally attacked by stray dogs

कई शहरों में इन दिनों आवारा कुत्तों का खौफ बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला कानपुर से सामने आया है, जहाँ आवारा कुत्तों के झुंड ने एक बीबीए छात्रा पर जानलेवा हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। इस हमले में छात्रा के गले और नाक...

नेशनल डेस्क: कई शहरों में इन दिनों आवारा कुत्तों का खौफ बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला कानपुर से सामने आया है, जहाँ आवारा कुत्तों के झुंड ने एक बीबीए छात्रा पर जानलेवा हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। इस हमले में छात्रा के गले और नाक में गंभीर जख्म आए हैं, और उसे 17 टांके लगाने पड़े हैं।

कॉलेज से लौटते समय हुआ हादसा
पीड़ित छात्रा की पहचान वैष्णवी साहू के रूप में हुई है। यह घटना तब हुई जब वह कॉलेज से घर लौट रही थी। बताया जा रहा है कि उस समय कुत्तों और बंदरों के बीच लड़ाई हो रही थी, और इसी दौरान कुत्तों के झुंड ने वैष्णवी पर हमला कर दिया। कुत्तों ने उसे बुरी तरह से नोचा और घसीटा। छात्रा ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुत्ते लगातार उसे काटते रहे। उसकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़कर आए और किसी तरह कुत्तों को भगाया। गंभीर रूप से घायल छात्रा को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है।


प्रशासन पर उठे सवाल
इस घटना के बाद लोगों में कानपुर नगर निगम के खिलाफ भारी नाराजगी है। आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों से लोग दहशत में हैं। हाल के दिनों में पुणे, आगरा और कई शहरों में बच्चों और बड़ों पर कुत्तों के हमले के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें मासूम गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि प्रशासन इन आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए सख्त कदम उठाए, ताकि ऐसी घटनाएँ दोबारा न हों। 

 

