लेबर पेन से तड़प रही महिला ने चलती बस में दिया बच्ची को जन्म, सामने आया Video

नेशनल डेस्कः त्रिशूर से कोझीकोड जा रही केएसआरटीसी की चलती बस में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। बताया जाता है कि महिला और उसका पति त्रिशूर से थोट्टीलपलम जा रहे थे। इसी दौरान चलती बस में पेरामंगलम के पास महिला ने बच्चे को जन्म दिया। अब इसका वीडियो भी सामने आया है।



मिली जानकारी के अनुसार, थिरुनावाया के मनरो घर में लिजेश की पत्नी सेरीना बुधवार को अंगमाली से थोट्टिलपालम जा रही बस में यात्रा कर रही थी। बस के पेरमंगलम पुलिस स्टेशन पहुंचने पर उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसे तुरंत त्रिशूर के अमला अस्पताल ले जाया गया। जब केएसआरटीसी कर्मचारियों को एहसास हुआ कि महिला को दर्द हो रहा है, तो उसे अस्पताल ले जाया गया। बस दोपहर 12.30 बजे उसके पास पहुंची। प्रसव लगभग पूरा हो चुका था। डॉक्टरों और नर्सों ने बच्चे को बाहर निकालने में मदद की।" वह अपनी गर्भावस्था के नौवें महीने में थी और अस्पताल जा रही थी। सेरीना पांच बच्चों की मां है और मां और बच्चे की हालत स्थिर है।

Superb Situational Awareness by KSRTC bus driver of Kerala

A lady gave birth to a child in the bus

Driver got the bus to the hospital porch

To save mother and child

— Dr MJ Augustine Vinod 🇮🇳 (@mjavinod) May 30, 2024