पंजाब के लिए कलंक बनती जा रही है AAP, बिखराव के कगार पर: तरुण चुग

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने गुरुवार को कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह अव्यवस्था का शिकार हो चुकी है और पंजाब में अपने खराब प्रदर्शन के बाद टूटने के कगार पर है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के संसद में कथित अपमान को लेकर पार्टी...

नेशनल डेस्क: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने गुरुवार को कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह अव्यवस्था का शिकार हो चुकी है और पंजाब में अपने खराब प्रदर्शन के बाद टूटने के कगार पर है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के संसद में कथित अपमान को लेकर पार्टी पर निशाना साधते हुए चुग ने कहा कि AAP के किसी भी राज्यसभा सदस्य ने राज्य के विकास में कोई योगदान नहीं दिया है।



चुग ने आरोप लगाया कि AAP के नेता और कार्यकर्ता नशे और अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, जिससे राज्य की छवि धूमिल हो रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान देशविरोधी तत्वों को बढ़ावा और संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ हुए व्यवहार पर भी चिंता जताते हुए कहा कि हाल के दिनों में राज्यसभा जैसे एक संवैधानिक पद पर आसीन महिला के साथ जो घटनाएं हुई हैं, वे बेहद चिंताजनक हैं।



पंजाब की घटनाओं का उल्लेख करते हुए चुग ने कहा कि सवाल उठाने वाले पार्टी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना आंतरिक लोकतंत्र की कमी को दर्शाता है। “दिल्ली और पंजाब की घटनाएं यह संकेत देती हैं कि असहमति को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है,” चुग ने कहा और जोड़ा कि यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए स्वस्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मुद्दे केवल आंतरिक पार्टी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि व्यापक चिंता का विषय हैं, क्योंकि AAP द्वारा देशविरोधी ताकतों को संरक्षण दिया जा रहा है।

