ये शख्स बना भारत का सबसे बड़ा वेल्थ गेनर, मुकेश अंबानी की चमक भी हुई फीकी

17 Aug, 2025
नेशनल डेस्क: हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, गौतम अडानी ने पिछले एक साल में अपनी दौलत में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति में लगभग 13% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब हुआ कि उनकी संपत्ति में करीब 1 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। इस वृद्धि के बाद उनकी कुल संपत्ति अब 8.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। यह तेजी उन्हें भारत में सबसे ज्यादा संपत्ति बढ़ाने वाले व्यक्ति के रूप में स्थापित करती है। अडानी ने अपनी यह संपत्ति बढ़ाकर मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है, जो लंबे समय तक भारत के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते रहे हैं।
मुकेश अंबानी की संपत्ति में आई गिरावट
मुकेश अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। हालांकि, पिछले एक साल में उनकी संपत्ति में 13% की गिरावट आई है। इसका मतलब है कि उनके पास लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति कम हुई है। अब उनकी कुल संपत्ति 8.6 लाख करोड़ रुपये रह गई है। इस गिरावट के कारण मुकेश अंबानी वैश्विक टॉप 10 अमीरों की सूची से बाहर हो गए हैं और अब 17वें नंबर पर आ गए हैं। इससे साफ है कि अंबानी की संपत्ति में स्थिरता की जगह कमी आई है, जबकि अडानी ने तेजी से संपत्ति बढ़ाई है।
भारत में अरबपतियों की बढ़ती संख्या और मुंबई का दबदबा
भारत में अरबपतियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हुरन रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल 45 नए अरबपति भारत में शामिल हुए हैं। कुल अरबपतियों की संख्या अब 284 हो गई है। इन 284 अरबपतियों में से 90 मुंबई में रहते हैं, जो मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी का दर्जा देता है। मुंबई के अलावा अन्य शहरों में भी तेजी से अमीरों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन मुंबई का दबदबा बरकरार है।
अन्य प्रमुख अरबपतियों की संपत्ति में वृद्धि
भारत के कई बड़े कारोबारी भी अपनी संपत्ति में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार, इन प्रमुख उद्योगपतियों की संपत्ति इस प्रकार है:
-
रोशनी नाडर (एचसीएल की चेयरपर्सन) की कुल संपत्ति लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये है।
-
दिलीप सांघवी (सन फार्मा के संस्थापक) की संपत्ति में इस साल 21% की बढ़ोतरी हुई है, जो अब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये हो गई है।
-
अजीम प्रेमजी की संपत्ति लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपये है।
-
कुमार मंगलम बिड़ला और साइरस पूनावाला की संपत्ति भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के करीब है।
-
नीरज बजाज की संपत्ति 1.6 लाख करोड़ रुपये के आसपास है।
-
रवि जयपुरिया और राधाकिशन दमानी की संपत्ति भी करीब 1.4 लाख करोड़ रुपये है।
ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि भारत में गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के अलावा भी कई बड़े उद्योगपति अपनी संपत्ति बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। यह दिखाता है कि देश में व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में समृद्धि और विस्तार जारी है।