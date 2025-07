जम्मू-कश्मीर के पुंछ में गश्त के दौरान लैंडमाइन विस्फोट, एक अग्निवीर हुआ शहीद दो अन्य सैनिक घायल

नेशनल डेस्क : जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में शुक्रवार, 25 जुलाई को एलओसी के पास बारूदी सुरंग विस्फोट में एक अग्निवीर जवान शहीद हो गया और दो अन्य घायल हो गए। शहीद अग्निवीर ललित कुमार उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रहने वाले थे। अधिकारियों ने बताया कि कृष्णा घाटी क्षेत्र में गश्त के दौरान एक पुरानी बारूदी सुरंग में विस्फोट हुआ, जिसमें ललित कुमार की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो जवान घायल हो गए।



पुरानी लैंडमाइन में हुआ धमाका

सेना ने इस घटना में आतंकवादी समूह टीआरएफ के शामिल होने की बात को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यह विस्फोट पुंछ के एक अंदरूनी इलाके में पुरानी लैंडमाइन के कारण हुआ है। घायलों में से एक जेसीओ को सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई गई है।



#GOC #WhiteKnightCorps and all ranks pay solemn tribute to Agniveer Lalit Kumar, who made the supreme sacrifice, while on an area domination patrol in general area of #Krishna Ghati brigade on 25 July 2025, following a mine blast.

We stand with the bereaved family in this hour of… pic.twitter.com/kA0VSNl5Qp