हवाई जहाज जैसा सफर अब बसों में! गडकरी का बड़ा ऐलान: बस में मिलेंगी एयर होस्टेस जैसी सुविधाएं

नेशनल डेस्क: हवाई जहाज जैसी लग्जरी अब सड़कों पर भी नज़र आएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि जल्द ही देश में ऐसी बसें चलेंगी, जो प्लेन की तर्ज पर डिज़ाइन की गई हैं। इन बसों में न सिर्फ आरामदायक सीटें होंगी, बल्कि यात्रियों की सेवा के लिए एयर होस्टेस (या 'बस होस्टेस') भी होंगी। गडकरी ने यह घोषणा एक कार्यक्रम में की, जहां उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर टाटा ग्रुप के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। इन अल्ट्रा-मॉडर्न इलेक्ट्रिक बसों का मकसद लोगों को सार्वजनिक परिवहन पर भरोसा दिलाना है।



क्या होंगी खास सुविधाएं?

एयर होस्टेस: इन बसों में 'बस होस्टेस' होंगी, जो यात्रियों को चाय-कॉफी, पैक्ड फूड और फल जैसी चीज़ें सर्व करेंगी।

आरामदायक सीटें: सीटों को प्लेन की सीटों की तरह आरामदायक बनाया जाएगा, ताकि लंबा सफर भी थकाने वाला न लगे।

यात्री क्षमता: ये बसें 135 यात्रियों को एक साथ ले जा सकेंगी।

कम किराया: सबसे खास बात यह है कि इतनी सुविधाओं के बावजूद इन बसों का किराया डीजल बसों की तुलना में 30% तक कम होगा।



40 सेकेंड में चार्ज होगी बस

ये बसें 'फ्लैश चार्जिंग' तकनीक पर आधारित होंगी। इसका मतलब है कि बस को चार्ज होने में एक मिनट से भी कम, यानी सिर्फ 40 सेकंड लगेंगे. हर 40 किलोमीटर के सफर के बाद बस चार्जिंग स्टॉपेज पर रुकेगी और फिर आगे बढ़ेगी।

शुरुआत में ये बसें दिल्ली से जयपुर, देहरादून और चंडीगढ़ जैसे रूट्स पर चलेंगी. इस नई पहल से उम्मीद है कि लोग अपनी निजी गाड़ियों को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जिससे प्रदूषण भी कम होगा। नितिन गडकरी ने बताया कि कर्नाटक में टाटा ग्रुप के साथ मिलकर पहले प्लांट की शुरुआत भी हो चुकी है, और जल्द ही ये बसें सड़कों पर दौड़ती नज़र आएंगी।