Akshay Kumar की मर्सिडीज कार का भयानक एक्सीडेंट, गाड़ी के अंदर मौजूद थे एक्टर और पत्नी ट्विंकल, ऑटो के उड़े परखच्चे

Edited By Anu Malhotra,Updated: 20 Jan, 2026 10:25 AM
बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार के सुरक्षा काफिले के साथ सोमवार (19 जनवरी) की रात एक सड़क हादसा हो गया। यह घटना मुंबई में रात करीब 9 बजे हुई। राहत की बात यह है कि अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना इस दुर्घटना में पूरी तरह सुरक्षित हैं।
कैसे हुआ यह हादसा?
खबरों के मुताबिक, दुर्घटना तब हुई जब एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने एक ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर अक्षय कुमार के काफिले में चल रही 'इनोवा' कार से जा टकराया।
सितारे बाल-बाल बचे: हादसे के वक्त अक्षय और ट्विंकल दूसरी गाड़ी में सवार थे, जो काफिले में थोड़ा आगे चल रही थी। उनकी कार को मामूली झटका लगा, लेकिन वे सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रहे। घटना के वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। एक गाड़ी दूसरी पर चढ़ी हुई नजर आई।
ऑटो रिक्शा चालक और उसमें सवार एक यात्री को चोटें आई हैं। उन्हें तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक शिकायत (FIR) दर्ज नहीं कराई गई है। अक्षय कुमार की टीम की तरफ से भी अभी कोई बयान नहीं आया है।
अक्षय कुमार की आने वाली फिल्में (Work Front)
हादसों से इतर, अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्मों को लेकर भी चर्चा में हैं। उनकी हालिया फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को दर्शकों ने काफी पसंद किया है। आने वाले समय में वे इन बड़ी फिल्मों में नजर आएंगे:-
-
वेलकम टू द जंगल: यह एक कॉमेडी फिल्म है जो 2026 में सिनेमाघरों में आएगी।
-
भूत बंगला: अक्षय इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म के जरिए दर्शकों को डराने और हंसाने आ रहे हैं।
-
हेरा फेरी 3: अपनी मशहूर कॉमेडी सीरीज के अगले भाग की तैयारी में भी वे जुटे हुए हैं।