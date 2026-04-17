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‘परिसीमन एक 'राजनीतिक नोटबंदी' साबित होगा’- शशि थरुर का केंद्र सरकार पर तीखा हमला

Edited By Updated: 17 Apr, 2026 02:00 PM

delimitation will prove to be a political demonetization shashi tharoor

लोकसभा में शुक्रवार को 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' और 'परिसीमन' (Delimitation) पर चल रही बहस के दौरान कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया की तुलना 'नोटबंदी' से करते हुए इसे भारतीय लोकतंत्र की...

नई दिल्ली: लोकसभा में शुक्रवार को 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' और 'परिसीमन' (Delimitation) पर चल रही बहस के दौरान कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया की तुलना 'नोटबंदी' से करते हुए इसे भारतीय लोकतंत्र की आत्मा के लिए खतरा बताया।

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थरुर ने अपने भाषण में कहा

शशि थरूर ने कहा कि दशकों से महिला आरक्षण का वादा किया गया और इसे टाला गया। आज जब इस पर राजनीतिक सहमति बनी है, तब सरकार ने इसे परिसीमन जैसी जटिल प्रक्रिया से बांधकर महिलाओं की आकांक्षाओं को 'बंधक' बना लिया है। थरूर ने सरकार की जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा, "आपने परिसीमन का प्रस्ताव वैसी ही जल्दबाजी में पेश किया है जैसी नोटबंदी के समय दिखाई थी। हम सब जानते हैं कि नोटबंदी ने देश का क्या हाल किया था। परिसीमन भी एक 'राजनीतिक नोटबंदी' साबित होगा, इसे मत कीजिए।"

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थरूर ने उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बिगड़ने की आशंका जताई। उन्होंने तर्क दिया कि केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण और मानव विकास में बेहतरीन काम किया है। यदि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर हुआ, तो जनसंख्या नियंत्रण में विफल रहने वाले राज्यों को अधिक राजनीतिक ताकत मिलेगी और अच्छा काम करने वाले राज्य हाशिए पर चले जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आर्थिक रूप से समृद्ध और विकासशील राज्यों की आवाज को दबाया गया, तो इससे देश के संघीय ढांचे पर बुरा असर पड़ेगा। उनके अनुसार, यह "बहुसंख्यकवाद की तानाशाही" (Tyranny of the democratic majority) पैदा करने जैसा होगा।

 

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