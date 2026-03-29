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ईरान युद्ध के बीच अमित शाह का बड़ा बयान, कहा- न लगेगा लॉकडाउन, न होगी तेल की किल्लत!

Edited By Updated: 29 Mar, 2026 05:33 PM

amit shah assures no lockdown no fuel shortage amid iran conflict

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच तनाव के बीच फैल रही अफवाहों पर अमित शाह ने रोक लगाने की अपील की है। उन्होंने साफ कहा कि देश में लॉकडाउन की खबरें गलत हैं और हालात पूरी तरह सामान्य हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि पेट्रोल, डीजल और LPG की कोई कमी नहीं...

नेशनल डेस्क: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग के दौरान भारत में फैल रही तरह-तरह की अफवाहों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। असम विधानसभा चुनाव के सिलसिले में गुवाहाटी में एक भव्य रोड शो के दौरान शाह ने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि भारत किसी भी वैश्विक संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और घबराने की जरूरत नहीं है।

लॉकडाउन की खबरें सिर्फ एक अफवाह
गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पर चल रही लॉकडाउन की खबरों को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार का देश में लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। उनके मुताबिक, देश में हालात पूरी तरह से सामान्य हैं और सरकार हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है।

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तेल और गैस की सप्लाई बनी रहेगी
अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि देश में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस (LPG) की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने बहुत पुख्ता इंतजाम किए हैं। पिछले 10 सालों में भारत ने अपने तेल भंडार (स्ट्रेटेजिक ऑयल रिज़र्व) को काफी मजबूत किया है, जो किसी भी इमरजेंसी में देश की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं।

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'पैनिक बाइंग' से बचने की अपील
सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे डरकर ज़्यादा सामान जमा न करें। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा है कि भले ही समुद्री रास्तों पर हलचल हो, लेकिन भारत के पास स्टॉक की कोई कमी नहीं है। सरकार अब रसोई गैस सिलेंडर की जगह पाइप्ड गैस (PNG) का नेटवर्क तेज़ी से बढ़ा रही है, ताकि भविष्य में कोई कमी न हो।

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