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पति से नाराज होकर पहाड़ी पर चढ़ी प्रेग्नेंट महिला, हालत बिगड़ी तो बचाव में जुटी टीम

Edited By Updated: 24 Mar, 2026 10:27 PM

amravati rescue news

महाराष्ट्र के Amravati में एक खौफनाक स्थिति उस वक्त राहत में बदल गई, जब ऊंची पहाड़ी पर फंसी एक गर्भवती महिला को सुरक्षित बचा लिया गया।

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के Amravati में एक खौफनाक स्थिति उस वक्त राहत में बदल गई, जब ऊंची पहाड़ी पर फंसी एक गर्भवती महिला को सुरक्षित बचा लिया गया। यह घटना नागपुर-अकोला हाईवे के पास वडाली खदान क्षेत्र की है, जहां रविवार शाम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। करीब 80 से 90 फीट ऊंचाई पर फंसी महिला की हालत गंभीर हो गई थी, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया।

 पारिवारिक विवाद के बाद बढ़ी स्थिति गंभीर

मिली जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद महिला गुस्से में पहाड़ी पर चढ़ गई। लेकिन कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह ऊंचाई पर ही बेहोश होकर फंस गई। खतरनाक चट्टानों और ऊंचाई के कारण उसे नीचे लाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया था।

मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत सक्रिय हो गई। दुर्गम इलाके के बावजूद बचाव दल ने हिम्मत नहीं हारी और रस्सियों के सहारे सावधानीपूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। महिला की स्थिति नाजुक होने के कारण हर कदम बेहद सतर्कता से उठाया गया।

आधे घंटे की मशक्कत के बाद सफल रेस्क्यू

करीब 30 मिनट तक चले कठिन प्रयास के बाद टीम महिला तक पहुंचने में सफल रही। इसके बाद उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली और बचाव दल की तत्परता की जमकर सराहना की।

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     अस्पताल में चल रहा इलाज

    रेस्क्यू के तुरंत बाद महिला को अमरावती के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार, समय पर मदद मिलने से महिला और उसके गर्भ में पल रहे शिशु दोनों की स्थिति फिलहाल स्थिर है।

    पुलिस का बयान

    पुलिस अधिकारियों ने बताया कि टीम की तेजी और सतर्कता के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे हालात में जल्दबाजी या भावनात्मक फैसले लेने से बचें और समझदारी से काम लें। यह घटना दिखाती है कि आपात स्थिति में समय पर की गई कार्रवाई किस तरह किसी की जान बचा सकती है। साथ ही यह बचाव दल के साहस और प्रोफेशनलिज्म का भी उदाहरण है।

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