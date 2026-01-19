Main Menu

    3. | अनिंदिता मित्रा ने पदभार संभाला

अनिंदिता मित्रा ने पदभार संभाला

अनिंदिता मित्रा ने पदभार संभाला


चंडीगढ़, 19 जनवरी (अर्चना सेठी)अनिंदिता मित्रा ने आज पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वे पंजाब सरकार में स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा तथा भाषा विभाग में प्रशासनिक सचिव के रूप में सेवाएं दे रही थीं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007 बैच की आईएएस अधिकारी अनिंदिता मित्रा के पास प्रशासनिक कार्यों का व्यापक अनुभव है तथा शासन के संस्थागत कार्यकलापों की गहरी समझ और अनुभव भी है।

पंजाब के सीईओ के रूप में पदभार संभालने के बाद अनिंदिता मित्रा ने कहा कि उनके लिए यह अत्यंत गौरव की बात है कि उन्हें पंजाब राज्य में एक संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक संस्था का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 70 वर्षों के दौरान भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मतदाता सूचियों के संशोधन और समावेशन में निरंतर सुधार करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किए हैं।

उन्होंने आगे बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, पंजाब लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने तथा मतदाता पंजीकरण से लेकर मतदान के दिन तक पूरी चुनाव प्रक्रिया में मतदाता-केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करेगा। मित्रा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित उच्चतम मानकों और दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय सुलभता और पारदर्शिता को प्राथमिकता देता रहेगा।

