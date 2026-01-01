Main Menu

Vande Bharat Sleeper Train: नए साल पर मोदी सरकार का देश को बड़ा तोहफा, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट का किया ऐलान

Edited By Updated: 01 Jan, 2026 01:45 PM

ashwini vaishnav announced the route of the first vande bharat sleeper train

नए साल के पहले दिन मोदी सरकार ने रेल यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। देश की पहली स्वदेशी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन (Vande Bharat Sleeper Train) अब पटरियों पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है।

Vande Bharat Sleeper Train: नए साल के पहले दिन मोदी सरकार ने रेल यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। देश की पहली स्वदेशी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन (Vande Bharat Sleeper Train) अब पटरियों पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया की पहली स्लीपर वंदे भारत गुवाहाटी (असम) से कोलकाता (पश्चिम बंगाल) के बीच चलाई जाएगी। यह ट्रेन न केवल पूर्वोत्तर भारत को बंगाल से जोड़ेगी, बल्कि लंबी दूरी के सफर को प्रीमियम और आरामदायक बनाएगी।

