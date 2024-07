महिला से गैंगरेप, वायरल हुआ सीसीटीवी फुटेज, मदद मांगती दिखी

नेशनल डेस्क: ओलंपिक से कुछ ही दिन पहले पेरिस में एक ऑस्ट्रेलियाई महिला के साथ पांच लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उसने इस हादसे के बाद एक कबाब की दुकान में शरण ली। फ्रांसीसी पुलिस ने कहा कि 20 जुलाई की आधी रात के बाद महिला के साथ मारपीट और सामूहिक बलात्कार किया गया और जांच शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने घटना की सूचना तब दी जब उसने घटना के बाद राजधानी के पिगले इलाके में एक कबाब की दुकान में शरण ली।

रिपोर्टों के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में वह दुकान में भागती हुई और कर्मचारियों से अपनी पोशाक आंशिक रूप से फटी हुई पोशाक के लिए मदद मांगती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद एक आदमी को दुकान में प्रवेश करते देखा जा सकता है, और उसने कुछ खाने का ऑर्डर देने से पहले उसकी पीठ थपथपाई। महिला ने इशारे से बताया कि वह उस समूह का सदस्य था जिसने उस पर हमला किया था, जिसके बाद एक स्टाफ सदस्य ने उसका सामना किया। इसके बाद उस व्यक्ति को रेस्तरां से बाहर निकलते देखा जा सकता है। दुकान मालिकों ने आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ताओं को बुलाया और महिला को अस्पताल ले जाया गया। रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने कहा कि हमलावरों ने उसका फोन चुरा लिया है।

The Paris Games are being overshadowed by a sickening crime against a young Australian woman. The 25-year-old has told police she was raped by a gang of five men before escaping and hiding in a takeaway shop. https://t.co/w5aAcLndCb #7NEWS pic.twitter.com/SFqOi6Fl9r — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) July 23, 2024