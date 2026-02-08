Baba Vanga Prediction : 2026 में सोना-चांदी और तांबा को लेकर बाबा वेंगा की हैरान कर देगी ये भविष्यवाणी

Edited By Mehak, Updated: 08 Feb, 2026 01:01 PM

नेशनल डेस्क : बुल्गारिया की प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर उनकी कथित भविष्यवाणियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मौजूदा समय में जब दुनिया महंगाई, कमजोर करेंसी और धीमी आर्थिक ग्रोथ जैसी समस्याओं से जूझ रही है, तब उनके द्वारा बताए गए कैश संकट की बातें लोगों का ध्यान खींच रही हैं।

कैश संकट को लेकर चेतावनी

कहा जाता है कि बाबा वेंगा ने भविष्य में ऐसे हालात की बात की थी, जहां कागजी मुद्रा धीरे-धीरे अपनी कीमत और भरोसा खो सकती है। ऐसी स्थिति में लोगों को बैंकों में रखे पैसे और नकदी पर पूरी तरह निर्भर रहना मुश्किल हो सकता है। इसके बजाय ठोस संपत्तियों को ज्यादा सुरक्षित माना जा सकता है।

सोना-चांदी बन सकते हैं सुरक्षित विकल्प

बाबा वेंगा की कथित भविष्यवाणी के अनुसार, आर्थिक अनिश्चितता के दौर में सोना, चांदी और तांबा जैसी धातुएं धन को सुरक्षित रखने का बेहतर जरिया बन सकती हैं। इन्हें लंबे समय तक टिकाऊ और भरोसेमंद संपत्ति माना जाता है।

कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी

हाल के महीनों में वैश्विक बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया। भारत में एमसीएक्स पर सोना करीब 1.80 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, जबकि चांदी 4 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर को पार कर गई। इन स्तरों ने निवेशकों को अच्छे रिटर्न दिए।

अचानक आई बाजार में गिरावट

रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद बाजार में तेज गिरावट भी देखने को मिली। जनवरी के अंत में सोने और चांदी के दाम लगातार कुछ दिनों तक गिरे। इस दौरान कई निवेशकों ने घबराहट में बिकवाली की, खासकर डिजिटल और पेपर गोल्ड में। विशेषज्ञों ने हालांकि इसे सामान्य सुधार बताया।

कीमतों में फिर आई मजबूती

गिरावट के बाद कीमती धातुओं ने दोबारा मजबूती दिखाई। अप्रैल डिलीवरी के लिए सोने के भाव फिर से करीब 1.59 लाख रुपये तक पहुंच गए और चांदी भी ऊंचे स्तर पर स्थिर होती दिखी।

बदलती निवेश सोच के संकेत

अमेरिकी डॉलर की कमजोरी, बढ़ता वैश्विक कर्ज और शेयर बाजारों में अनिश्चितता के चलते कई निवेशक अब पारंपरिक विकल्पों से हटकर सोना-चांदी की ओर रुख कर रहे हैं। इसे कुछ लोग बदलती वित्तीय मानसिकता का संकेत मानते हैं।

भविष्यवाणी या संयोग?

भले ही बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां सच हों या केवल संयोग, लेकिन यह साफ है कि सोना, चांदी और तांबा एक बार फिर वैश्विक आर्थिक चर्चा का अहम हिस्सा बन चुके हैं। अब बहस इस बात पर है कि यह स्थिरता का संकेत है या आने वाली किसी बड़ी आर्थिक चुनौती की आहट।



