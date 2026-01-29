Main Menu

Budget 2026: सोना-चांदी की कीमतों में आग, बजट 2026 से आम जनता को राहत की उम्मीद, GST कटौती पर टिकी सभी की निगाहें

Edited By Updated: 29 Jan, 2026 05:35 PM

Budget 2026: देश में सोना और चांदी लगातार महंगे होते जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों में इनकी कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। ऐसे में 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर ज्वेलरी पर लगने वाले टैक्स को लेकर सरकार से राहत की मांग तेज हो गई है।

GST घटाने की मांग तेज

फिलहाल देश में सोने और चांदी की ज्वेलरी पर 3 प्रतिशत जीएसटी लगता है। बढ़ती कीमतों के बीच अब इस टैक्स को कम करने की मांग उठ रही है। जानकारों का मानना है कि अगर सरकार जीएसटी की दर घटाती है, तो गहनों की कीमतों में थोड़ी राहत मिल सकती है, जिससे आम लोगों पर बोझ कम होगा। बजट से यह भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार डिजिटल गोल्ड को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए नए कदम उठा सकती है। इसके अलावा सोने-चांदी के निर्यात को बढ़ावा देने वाले फैसले भी आ सकते हैं, जिससे लंबे समय में कीमतों पर असर पड़ सकता है।

बजट पर टिकी निगाहें

अब सभी की नजरें 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर टिकी हैं। अगर सरकार टैक्स नियमों में कुछ राहत देती है, तो सोना-चांदी खरीदने वालों को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है।

