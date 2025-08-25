Main Menu

Bank Closed: 25-27-28-31 अगस्त छुट्टी, बैंकों में कुल 4 दिन का रहेगा अवकाश

नेशनल डेस्क:  अगर आप अगस्त के आखिरी हफ्ते में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। 25 अगस्त से 31 अगस्त के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में त्योहारों और क्षेत्रीय आयोजनों के चलते बैंकों में कुल 4 दिन अवकाश रहेगा। ऐसे में कहीं भी बैंक जाने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें, ताकि आपको बंद शाखाओं के चक्कर न काटने पड़ें। आइए जानें, किन तारीखों पर और किन शहरों में बैंक रहेंगे बंद।

कहां-कहां और कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

25 अगस्त, सोमवार
गुवाहाटी में इस दिन श्रीमंत शंकरदेव की पुण्यतिथि मनाई जाएगी, जिसके चलते बैंकों में अवकाश रहेगा।

27 अगस्त, बुधवार
इस दिन देश के कई बड़े शहरों जैसे मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पणजी, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर और बेलापुर में बैंकों की छुट्टी रहेगी। वजह है गणेश चतुर्थी और संवत्सरी, जो इन इलाकों में बड़े उत्सव के तौर पर मनाए जाते हैं।

और ये भी पढ़े

28 अगस्त, गुरुवार
गणेश उत्सव का दूसरा दिन और नुआखाई पर्व के चलते भुवनेश्वर और पणजी में फिर से बैंक बंद रहेंगे।

 31 अगस्त, रविवार
देशभर में हर रविवार की तरह इस दिन भी सभी बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि यह साप्ताहिक अवकाश होता है।

छुट्टियों के दौरान बैंकिंग सेवाओं पर असर
इन छुट्टियों के दौरान बैंक शाखाओं में व्यक्तिगत सेवाओं जैसे चेक क्लियरेंस, डिमांड ड्राफ्ट, पासबुक अपडेट, और लोन संबंधी कामों में देरी हो सकती है। इसलिए जरूरी काम को इन तारीखों से पहले ही निपटा लेना बेहतर रहेगा।

हालांकि, घबराने की बात नहीं है - ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं जैसे यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, NEFT, RTGS और मोबाइल ऐप्स पूरे समय चालू रहेंगे। साथ ही, एटीएम सेवाएं भी 24x7 उपलब्ध रहेंगी।

 

