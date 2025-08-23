GST स्लैब में बड़ा बदलाव: सिर्फ छोटी कारें ही नहीं ये महंगी गाड़ियां भी होंगी सस्ती, कम खर्च में पूरे होंगे सपने

Edited By Mehak,Updated: 23 Aug, 2025 03:43 PM

केंद्र सरकार ने GST स्लैब में सुधार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) ने हरी झंडी दे दी है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाले मंत्रिसमूह ने मौजूदा 4 स्लैब वाले GST स्ट्रक्चर को घटाकर केवल 2...

नेशनल डेस्क : केंद्र सरकार ने GST स्लैब में सुधार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) ने हरी झंडी दे दी है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाले मंत्रिसमूह ने मौजूदा 4 स्लैब वाले GST स्ट्रक्चर को घटाकर केवल 2 स्लैब में बदलने की सहमति दी है। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर वाहनों की कीमतों पर पड़ेगा। छोटी कारों और दोपहिया वाहनों के साथ-साथ बड़ी Sedan और SUV की कीमतों में भी कमी देखने को मिल सकती है।

बड़े वाहनों पर GST दर

अभी बड़ी कारों और लग्ज़री वाहनों पर लगभग 50% तक GST लगाया जाता है। प्रस्तावित बदलाव के अनुसार यह घटकर 40% हो सकता है। हालांकि, कुछ राज्यों ने सुझाव दिया है कि 40% के ऊपर उपकर (Cess) लगाया जाए। वर्तमान में, 4 मीटर से लंबी और अधिक इंजन क्षमता वाली SUV और Sedan पर 28% GST + 22% Cess लगता है। अब प्रस्ताव है कि इसे एक ही स्लैब में लाकर 40% GST पर लाया जाए।

अगली GST परिषद की बैठक

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में अगली GST परिषद की बैठक में इन दरों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। संकेत हैं कि सरकार कुछ लग्ज़री वस्तुओं पर सीधे 40% GST लगाने की सोच रही है, यानी उन पर कोई अतिरिक्त उपकर नहीं होगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार, पहले उपकर राज्यों को राजस्व हानि की भरपाई के लिए लगाया गया था। इसे 5 साल के लिए लगाया गया था, लेकिन कोविड के कारण इसे 3 साल बढ़ा दिया गया। अब इसे हटाने की योजना है।

कारों की कीमतों में संभावित कमी

HSBC की एक रिपोर्ट के अनुसार:

यदि छोटी कारों पर GST 28% से घटाकर 18% किया जाता है, तो उनकी कीमत में लगभग 8% तक की कमी हो सकती है।

यदि बड़ी और लग्ज़री कारों पर GST 40% स्लैब में लाया जाता है, तो उनकी कीमत में 3% से 5% तक की कमी आने की संभावना है।

किन कारों पर असर होगा

इस GST स्लैब बदलाव का असर प्रमुख रूप से इन कारों पर देखने को मिलेगा:

छोटी और एंट्री-लेवल कारें:

मारुति ऑल्टो, वैगनआर, स्विफ्ट, डिजायर, ब्रेज़ा

टाटा पंच, टिएगो, टिगोर

हुंडई i10, एक्सटर, वेन्यू

किआ सॉनेट

मिड-साइज एसयूवी:

हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, एमजी हेक्टर

टाटा हैरियर, मारुति ग्रैंड विटारा

टोयोटा हाइराइडर, महिंद्रा एसयूवी लाइन-अप

बड़ी और लग्ज़री कारें:

टोयोटा फॉर्च्यूनर, इनोवा जैसी फुल-साइज एसयूवी और MPV

इन बदलावों से ग्राहकों को वाहनों की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है।