  • Rekha Gupta Attack: CM रेखा गुप्ता हमला मामले में बड़ी खबर, साजिश की परतें खोलने के लिए आरोपी को राजकोट ले जा सकती है पुलिस

Edited By Mansa Devi,Updated: 21 Aug, 2025 12:52 PM

नेशनल डेस्क: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली पुलिस अब इस हमले के पीछे की साजिश और राजनीतिक मंशा का पता लगाने के लिए आरोपी राजेश खिमजी को गुजरात के राजकोट ले जा सकती है।

जांच में सामने आई बड़ी बातें
पुलिस सूत्रों के अनुसार, पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या यह हमला दिल्ली की सियासत को अस्थिर करने की एक कोशिश थी। फिलहाल पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन बताया है कि आरोपी की पाँच दिन की पुलिस रिमांड मिली है, और उससे पूछताछ की जा रही है।


जाँच में अब तक कई अहम बातें सामने आई हैं, जो बताती हैं कि यह हमला एक सोची-समझी साजिश थी।
रेकी: पुलिस का कहना है कि आरोपी ने हमले से पहले मुख्यमंत्री आवास की रेकी की थी, जो इस हमले को एक सुनियोजित साजिश साबित करता है।
फोन कॉल: आरोपी की कॉल डिटेल भी निकाली जा रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि उसने किस-किस से और कितनी बार बात की थी।


आरोपी का आपराधिक इतिहास
पुलिस आरोपी राजेश खिमजी के आपराधिक इतिहास की भी जाँच कर रही है। उसके खिलाफ पहले से पाँच मामले दर्ज हैं, जिनमें से चार में वह बरी हो चुका है। पुलिस का मानना है कि इस हमले के पीछे के असली मकसद का पता लगाने के लिए आरोपी की हर मूवमेंट को समझना ज़रूरी है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा में भी बदलाव किए गए हैं। अब किसी भी फरियादी को मुख्यमंत्री के ज़्यादा नज़दीक जाने की इजाज़त नहीं होगी।
 

 

