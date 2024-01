Bigg Boss 17 grand finale: विनर और रनरअप के लिए क्या है prize money, फिनाले से पहले हुआ खुलासा

नेशनल डेस्क: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला बिग बॉस 17 का ग्रैंड फिनाले 28 जनवरी को होने वाला है। जैसे-जैसे तारीख नजदीक आ रही है, फैंस अटकलों और उत्साह से भर गए हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि प्रतियोगियों में से कौन कंटेस्टेंट ट्रॉफी और prize money जीतेगा।

बिग बॉस 17 की तारीख और समय

बिग बॉस 17 का ग्रैंड फिनाले 28 जनवरी 2024 को शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक कलर्स टीवी पर प्रसारित होगा। फिनाले जियो सिनेमा पर भी उपलब्ध होगा।

बिग बॉस 17 की पुरस्कार राशि

एक रिपोर्ट के अनुसार, बिग बॉस 17 के विजेता को 30 से 40 लाख रुपये तक का पुरस्कार मिलने की उम्मीद है। यह पिछले साल की पुरस्कार राशि जितना है जहां बिग बॉस 16 के विजेता एमसी स्टेन ने ट्रॉफी के साथ 31.8 लाख रुपये हासिल किए थे।

बिग बॉस 17 के फाइनलिस्ट

इस सीज़न का अंतिम सप्ताह पहले से ही 5 प्रतियोगियों - अंकिता, अरुण श्रीकांत मैशेट्टी, मुनव्वर फारुकी, मन्नारा चोपड़ा और अभिषेक कुमार के साथ उत्साह बढ़ा रहा है - जिन्होंने अपने स्थान की पुष्टि की है।

बिग बॉस 17 के विजेता

दिलचस्प बात यह है कि एक रिपोर्ट में इस सीज़न के संभावित विजेता का संकेत दिया गया है। बिग बॉस 17 से जुड़े एक अंदरूनी सूत्र ने अनुमान लगाया, “हालांकि हम अभी तक विजेता की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंकिता या मुनव्वर के जीतने की उच्च संभावना है। हालाँकि, अंतिम क्षण में स्थिति बदल सकती है।” इस बयान ने शो के प्रशंसकों के बीच और अधिक अटकलों को हवा दे दी है।

शो के अपडेट के विश्वसनीय स्रोत बिग बॉस तक के एक ट्वीट ने रहस्य को और बढ़ा दिया, जिससे व्यापक चर्चा छिड़ गई। ट्वीट में सुझाव दिया गया कि सोशल मीडिया पोल्स में मुनव्वर की लोकप्रियता और लॉक अप में उनकी पिछली जीत के बावजूद, बिग बॉस 17 में उनकी जीत की गारंटी नहीं है।

#MunawarFaruqui might be leading on a few social media polls or in Twitter trends.



BUT MUNAWAR WILL NOT WIN BIGG BOSS 17. HE WILL END UP BEING RUNNER-UP IN THE SHOW. That's what the channel has planned!



BOOKMARK OR SAVE THE TWEET!



SEE YOU ON 28TH JAN!#BiggBoss_Tak #BiggBoss17