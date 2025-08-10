मेरे पापा ने मेरे पति को मेरे सामने गोली मारी - नर्सिंग छात्र की गोली मारकर हत्या, इंटरकास्ट मैरिज बनी जानलेवा

Edited By Anu Malhotra,Updated: 10 Aug, 2025 03:38 PM
नेशनल डेस्क: बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (DMCH) कैंपस में मंगलवार की शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक नर्सिंग छात्र की कॉलेज परिसर में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना न केवल पूरे शहर में सनसनी फैलाने वाली थी, बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोगों के गुस्से और दुख का केंद्र बन गई है। मामला ऑनर किलिंग का है, जिसमें छात्र के ससुर को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है।
क्या है पूरा मामला?
मृतक छात्र की पहचान राहुल कुमार (25) के रूप में हुई है, जो बिहार के सुपौल जिले का रहने वाला था और DMCH में बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का छात्र था। राहुल ने अप्रैल 2025 में अपने ही कॉलेज की छात्रा तन्नू प्रिया से प्रेम विवाह किया था। दोनों की शादी इंटरकास्ट होने के कारण लड़की का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था।
मंगलवार को तन्नू प्रिया के पिता प्रेमशंकर झा ने कथित रूप से राहुल को करीब से गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब राहुल कॉलेज परिसर में मौजूद था। गोली की आवाज सुनकर आसपास भगदड़ मच गई और छात्रों ने आरोपी को पकड़ लिया।
आक्रोशित छात्रों का प्रदर्शन, अस्पताल की सेवाएं प्रभावित
हत्या के तुरंत बाद गुस्साए छात्रों ने आरोपी प्रेमशंकर झा की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे DMCH के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, लेकिन बाद में गंभीर स्थिति देखते हुए पटना रेफर किया गया।
इस हृदय विदारक घटना के विरोध में सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने इमरजेंसी गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ देर के लिए अस्पताल की सामान्य चिकित्सा सेवाएं बाधित हो गईं। हालात काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई।
पीड़िता बोली – "मेरे सामने मारा गया मेरा पति"
घटना के बाद पीड़ित छात्रा तन्नू प्रिया ने मीडिया से कहा, "मेरे पापा ने मेरे पति को मेरे सामने गोली मारी। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने।"
वरिष्ठ अधिकारियों ने संभाला मोर्चा
घटना की गंभीरता को देखते हुए दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी और जिलाधिकारी कौशल कुमार मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एसएसपी रेड्डी ने पुष्टि की कि यह एक ऑनर किलिंग का मामला है। उन्होंने कहा, "दोनों छात्र एक-दूसरे से प्रेम करते थे और शादी कर चुके थे। पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, इसी वजह से हत्या को अंजाम दिया गया।"