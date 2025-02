भाजपा ने जीता दिल्लीवालों का दिल, 27 साल बाद बनायेगी सरकार

नेशनल डेस्क: दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों ने भाजपा के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ा दी है। 27 साल बाद भाजपा ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की है, और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल है। चुनावी नतीजों ने भाजपा को दो तिहाई बहुमत दिलाया, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की गई। भाजपा का यह विजय दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आया है और पार्टी ने फिर से यह साबित कर दिया है कि वह दिल्ली की राजनीतिक ताकत है।

भा.ज.पा. का शानदार प्रदर्शन

दिल्ली चुनाव के रुझानों से साफ हो गया था कि भाजपा इस बार सत्ता में वापसी करने वाली है। भाजपा ने अपने सशक्त नेतृत्व और चुनावी रणनीति के साथ दिल्ली में चुनावी किला फतह किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर गर्व और खुशी के भाव दिख रहे हैं। भाजपा के अध्यक्ष और अन्य नेताओं ने भी इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए पार्टी के हर कार्यकर्ता की मेहनत की सराहना की है।

#WATCH | Celebration erupts outside BJP's office in Delhi as Election Commission trends of #DelhiElectionResults show the party's return to the national capital with a two-third majority pic.twitter.com/6pasiDy2Ui