मां-बाप से छोटे भाई को मिलता था ज्यादा प्यार...12 साल के मासूम ने चाकू से कर दी हत्या, पहले दफनाया और फिर की ये हरकत

Edited By Mansa Devi,Updated: 10 Aug, 2025 05:23 PM

ओडिशा के बलांगीर जिले के टिटलागढ़ में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक नाबालिग लड़के ने कथित तौर पर अपने छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी को लगता था कि उनके माता-पिता छोटे भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं, जिससे वह उससे नाराज़...

नेशनल डेस्क: ओडिशा के बलांगीर जिले के टिटलागढ़ में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक नाबालिग लड़के ने कथित तौर पर अपने छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी को लगता था कि उनके माता-पिता छोटे भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं, जिससे वह उससे नाराज़ था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया है।

गुमशुदगी से खुला राज
28 जून को 12 साल के नारायण के लापता होने के बाद उसकी माँ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने कई दिनों तक नारायण को खोजने की कोशिश की, लेकिन जब वे दोबारा माता-पिता से पूछताछ करने गए, तो उन्हें कुछ अहम जानकारी मिली। पुलिस के अनुसार, माँ ने बताया कि जिस दिन नारायण लापता हुआ था, उस शाम उन्होंने अपने बड़े बेटे भूपेश को घर की सफ़ाई करते देखा था। इससे पुलिस का शक गहरा गया और उन्होंने भूपेश को हिरासत में ले लिया।

गुस्से में की हत्या
पूछताछ में भूपेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह अपने छोटे भाई से जलन महसूस करता था, क्योंकि उसे लगता था कि माता-पिता अब उसे कम प्यार करते हैं। घटना के दिन, दोनों भाइयों में कहासुनी हुई और गुस्से में भूपेश ने 6 इंच लंबे रसोई के चाकू से नारायण के पेट में वार कर उसकी हत्या कर दी।

हत्या के बाद उसने शव को पहले घर के पीछे दफनाया, लेकिन बाद में रात में निकालकर माँ की साड़ी की मदद से करीब 300 मीटर दूर एक और जगह पर दफना दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, साड़ी और शव को बरामद कर लिया है। इस दौरान मजिस्ट्रेट और मेडिकल अधिकारी भी मौजूद थे। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस वारदात में कोई और शामिल था।

