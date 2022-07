3 साल के पाकिस्तानी बच्चे ने गलती से किया बॉर्डर पार, BSF ने ऐसा दिखाई दरियादिली

चंडीगढ़: पंजाब में अनजाने में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर पहुंचे 3 वर्षीय पाकिस्तानी बच्चे को सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने उसके परिवार को सौंप दिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

घटना शुक्रवार शाम करीब सात बजे राज्य के फिरोजपुर सेक्टर की है, जब बीएसएफ के जवानों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ के पास एक बच्चे को रोते हुए देखा। उन्होंने कहा कि बच्चा रो रहा था और ‘‘पापा, पापा'' कह रहा था, जिसके बाद बीएसएफ के फील्ड कमांडर ने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ तत्काल फ्लैग मीटिंग करने की पेशकश की, ताकि बच्चे को वापस सौंपा जा सके। अधिकारियों ने बताया कि इसके तुरंत बाद बच्चे को उसके पिता की मौजूदगी में रेंजर्स को सौंप दिया गया।

On 1st July, troops of 182 Bn BSF, Ferozepur Sector handed over a 3-yr-old child, who had crossed the border to the Indian side inadvertently, to Pakistan Rangers as a goodwill gesture. The child was apprehended at about 7:15 pm & handed over at 9:45 pm: PRO, Punjab Frontier, BSF pic.twitter.com/lSbwV7g7No — ANI (@ANI) July 2, 2022