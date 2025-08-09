Main Menu

  10 grams gold price: ₹5,800 महंगा हुआ सोना... जानें अब कितने में मिल रहा है 10 ग्राम सोना

Edited By Anu Malhotra,Updated: 09 Aug, 2025 07:34 AM

bullion market gold price silver price 10 grams gold price

दिल्ली के सर्राफा बाजार में 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत में शुक्रवार को ₹800 की तेज़ उछाल दर्ज की गई। यह उछाल तब आया जब गुरुवार को पहले ही ₹3,600 की भारी बढ़त हो चुकी थी। कुल मिलाकर पिछले पांच कारोबारी सत्रों में सोना ₹5,800 प्रति 10 ग्राम तक...

नेशनल डेस्क:  राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को सोने की कीमत ₹1,03,420 प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई, जो कि अब तक का रिकॉर्ड उच्च स्तर है।

5 दिनों में ₹5,800 महंगा हुआ सोना
दिल्ली के सर्राफा बाजार में 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत में शुक्रवार को ₹800 की तेज़ उछाल दर्ज की गई। यह उछाल तब आया जब गुरुवार को पहले ही ₹3,600 की भारी बढ़त हो चुकी थी। कुल मिलाकर पिछले पांच कारोबारी सत्रों में सोना ₹5,800 प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो चुका है।

गुरुवार: ₹3,600 की तेजी के बाद ₹1,02,620/10 ग्राम
शुक्रवार: ₹800 की और बढ़त, नई कीमत ₹1,03,420/10 ग्राम
99.5% शुद्धता वाला सोना अब ₹1,03,000/10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है

चांदी ने भी पकड़ी रफ्तार: ₹1,15,000 प्रति किलो का आंकड़ा पार
सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिली। शुक्रवार को चांदी ₹1,000 की बढ़त के साथ ₹1,15,000 प्रति किलो (सभी करों सहित) पर पहुंच गई। बीते 5 कारोबारी दिनों में चांदी में कुल ₹5,500 प्रति किलो की वृद्धि हो चुकी है।

तेजी के पीछे क्या हैं मुख्य कारण?
1. थोक खरीदारों की मजबूत मांग
अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, बाजार में बड़ी मात्रा में खरीदारी हुई है, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिला है। आभूषण निर्माताओं और निवेशकों दोनों ने भारी ऑर्डर दिए हैं।

2. अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक अस्थिरता
Abans Financial Services के CEO चिंतन मेहता के मुताबिक, अमेरिका ने स्विट्ज़रलैंड से इम्पोर्ट होने वाले सोने की छड़ों पर 39% टैरिफ लगा दिया है। इससे सप्लाई चेन में बड़ी रुकावट आई है। स्विट्ज़रलैंड एक प्रमुख सोना परिशोधन केंद्र (Refining Hub) है और वैश्विक बाजारों में इसकी आपूर्ति बाधित होने से "सेफ हेवन" एसेट के रूप में सोने की मांग अचानक तेज हो गई है।

3. फेडरल रिजर्व से दरों में कटौती की उम्मीद
एचडीएफसी सिक्योरिटीज के एनालिस्ट सौमिल गांधी के अनुसार, अमेरिका की धीमी आर्थिक गतिविधियों और महंगाई दर में गिरावट के चलते ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बन गई है, जो पारंपरिक रूप से सोने की कीमतों को सपोर्ट करती है।

4. भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध
LKP Securities के जतिन त्रिवेदी ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ताएं बिना किसी ठोस नतीजे के चल रही हैं। साथ ही ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति ने निवेशकों में चिंता बढ़ा दी है। इसका सीधा असर गोल्ड की मांग और कीमतों पर पड़ रहा है।

वायदा बाजार में भी उछाल
MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) पर अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना ₹782 की बढ़त के साथ ₹1,02,250 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।
दिसंबर डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में ₹849 की उछाल दर्ज की गई, जिससे कीमत ₹1,03,195 प्रति 10 ग्राम हो गई।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग तेजी
स्पॉट गोल्ड: न्यूयॉर्क में शुक्रवार को यह $3,500.33 प्रति औंस तक पहुंच गया।
स्पॉट सिल्वर: $38.28 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है।
यह अब तक का सबसे ऊंचा अंतरराष्ट्रीय स्तर है।
 

