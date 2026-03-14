बड़ा हादसा: तेज रफ्तार का कहर! दिल्ली-कानपुर हाईवे पर बस-ट्रक की टक्कर, ड्राइवर की मौत, कई यात्री घायल

दिल्ली–कानपुर नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार से जा रही एक बस अचानक अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रहे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई।

नेशनल डेस्क: दिल्ली–कानपुर नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार से जा रही एक बस अचानक अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रहे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार कई यात्री घायल हो गए।



नासिक से नेपाल जा रही थी बस

मिली जानकारी के अनुसार बस महाराष्ट्र के नासिक से नेपाल की ओर जा रही थी। रास्ते में पनकी थाना क्षेत्र के सरायमीता इलाके के पास यह हादसा हुआ। बस में लगभग 50 से ज्यादा यात्री सवार बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद बस में बैठे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।



स्थानीय लोगों ने शुरू किया राहत कार्य

घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। बस के इमरजेंसी दरवाजे और खिड़कियों के जरिए यात्रियों को बाहर निकाला गया। कई यात्री बस के अंदर फंसे हुए थे, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया।



सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य तेज किया गया। घायलों को एंबुलेंस के जरिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।



पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया चालक का शव

पुलिस ने बस चालक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। साथ ही मृतक के परिवार को भी घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस अब हादसे के कारणों की जांच कर रही है और चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है।



टक्कर के बाद सड़क पर बिखरा मलबा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस और ट्रक दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। दोनों वाहनों के टुकड़े सड़क पर दूर-दूर तक बिखर गए, जिससे कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित हुआ।



हादसे के कारणों की जांच जारी

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि बस के अनियंत्रित होने के कारण यह हादसा हुआ, लेकिन पुलिस अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद इलाके में काफी देर तक लोगों की भीड़ लगी रही।