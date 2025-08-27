Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | बरेली छावनी परिषद की बैठक में विकास की झड़ी, 10 बड़े प्रस्तावों को मिली मंजूरी

बरेली छावनी परिषद की बैठक में विकास की झड़ी, 10 बड़े प्रस्तावों को मिली मंजूरी

Edited By Updated: 27 Aug, 2025 09:08 AM

cantonment board of bareilly chairmanship of councilor general tanu jain p

बरेली की छावनी परिषद में विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। दिनांक 26 अगस्त 2025 को परिषदकारी सामान्य श्रीमती तनु जैन की अध्यक्षता में सम्पन्न सामान्य बोर्ड बैठक में कई जनकल्याणकारी एवं भविष्य-निर्माण से जुड़ी योजनाओं को स्वीकृति दी गई।...

नेशनल डेस्क:  बरेली की छावनी परिषद में विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। दिनांक 26 अगस्त 2025 को परिषदकारी सामान्य श्रीमती तनु जैन की अध्यक्षता में सम्पन्न सामान्य बोर्ड बैठक में कई जनकल्याणकारी एवं भविष्य-निर्माण से जुड़ी योजनाओं को स्वीकृति दी गई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ, अधोसंरचना और युवाओं के कौशल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

बता दें कि छावनी परिषद कार्यालय के 'नेहरू सभागार में बोर्ड की सामान्य बैठक प्रातः 11:30 बजे शुरू हुई जिसके कार्यवृत में कुल 29 बिन्दु सम्मिलित किये गये। इस बैठक की अध्यक्षता ब्रिगेडियर गगनदीप सिंह जी वाई.एस.एम द्वारा की गई। इसमे माननीय छत्रपाल सिंह गंगवार, सांसद (लोकसभा) विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुये, डा. वैभव जायसवाल, नामित सभासद एवं डा. तनु जैन, मुख्य अधिशासी अधिकारी के रूप में उपस्थित हुई तथा नवागत मुख्य अधिशासी अधिकारी डा. तनु जैन द्वारा सर्वप्रथम सपथ ग्रहण की।

PunjabKesari

इस सामान्य बोर्ड बैठक पर निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचारोपरान्त सहमति प्रदान की गई:-

1. छावनी क्षेत्र के सदर बाजार में स्थित 'युगवीणा चौक' का निर्माण किया जायेगा।
2. श्री धोपेश्वरनाथ चौक का निर्माण एवं सौंदर्याकरण किया जायेगा।
3. श्री धोपेश्वरनाथ मन्दिर में कार्यों को सम्मपन कराये जाने हेतु क्षेत्रीय पर्यटन केन्द्र बरेली को अनापत्ति एन०ओ०सी० की प्रदान की गई है।
4. कैंट बोर्ड की अपनी 'मेरी भावना गोशाला' निर्मित की जायेगी।
5. "Know Your Nation" के अन्तर्गत छावनी परिषद के आर०एन० टैगार इंटर कॉलेज के विद्यार्थियो, शिक्षकों एवं स्टाफ को भारतीय संसद भवन (Parliament House) का दर्शन सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में कराया जायेगा। इस कार्य में माननीय सांसद श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी का सहयोग सराहनीये है।
6. छावनी परिषद द्वारा आर०एन० टैगार इंटर कॉलेज में रोबोटिक एवं ड्रोन लैब की निर्मित की जायेगी।
7. सौ रूपये में सौ से भी अधिक स्वास्थ परीक्षण (Health Test) छावनी सार्वजनिक चिकित्सालय में हेल्थ रोबोट के द्वारा किये जाने की व्यवस्था होगी।
8. From Cantonment to Cloud- Bareilly Women Leading Digital Bhahrat आर.एन. टैगोर इंटर कॉलेज के हॉल में फाइनैर्नशयल अवेरनेस प्रोग्राम (Financial Awareness Programme) के विषय में प्रतिदिन लगभग सौ से अधिक लोगो (सामान्य जनता) को प्रशिक्षित प्रशिक्षको द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा।
9. छावनी परिषद द्वारा सदर बाजार स्थित शमशान भूमि वाली सड़क का चौडीकरण का काय किया जायेगा तथा टीन शेड भी बनायी जायेगी।
10. छावनी परिषद द्वारा कैंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के भवन में 'स्कील डवलपमेंट सेन्टर' आरम्भ किया जायेगा जिसमे मुख्य रूप से टेलररिंग एवं फेशन डिजाइनिंग, ब्यूटी एण्ड वेलनेस ट्रेनिंग, हेंडिकाफ्ट एण्ड लोकल आर्टिशियन स्कील इत्यादि कोर्स विकसित किये जायेंगे।

और ये भी पढ़े

बोर्ड बैठक के अंत में डा० तनु जैन, मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद बरेली द्वारा अध्यक्ष, माननीय सांसद जी एवं नामित सभासद जी का आभार व्यक्त किया गया।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!