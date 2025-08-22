Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • बड़ा हादसा: कोलंबिया में कार बम विस्फोट, हेलीकॉप्टर हमले में 13 लोगों की मौत, कई घायल

बड़ा हादसा: कोलंबिया में कार बम विस्फोट, हेलीकॉप्टर हमले में 13 लोगों की मौत, कई घायल

Edited By Mansa Devi,Updated: 22 Aug, 2025 11:15 AM

car bomb explosion in colombia helicopter attack kills 13 many

कोलंबिया में एक कार में बम विस्फोट होने और एक पुलिस हेलीकॉप्टर पर हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गयी है। प्राधिकारियों ने यह जानकारी दी। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने बृहस्पतिवार को हुई दोनों घटनाओं के लिए कोलंबिया के रेवोल्यूशनरी आर्म्ड...

नेशनल डेस्क: कोलंबिया में एक कार में बम विस्फोट होने और एक पुलिस हेलीकॉप्टर पर हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गयी है। प्राधिकारियों ने यह जानकारी दी। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने बृहस्पतिवार को हुई दोनों घटनाओं के लिए कोलंबिया के रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेज के बागियों को जिम्मेदार ठहराया है, जिन्हें आमतौर पर ‘एफएआरसी' के नाम से जाना जाता है। पेट्रो ने ‘एक्स' पर कहा कि हेलीकॉप्टर हमले में आठ पुलिस अधिकारी मारे गए।

उन्होंने बताया कि विमान उत्तरी कोलंबिया के एंटिओक्विया क्षेत्र में कोका पत्ती की फसलों को नष्ट करने के लिए कर्मियों को लेकर जा रहा था। कोका पत्ती कोकीन के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होती है। एंटिओक्विया के गवर्नर आंद्रेस जूलियन ने ‘एक्स' पर कहा कि कोका पत्ती की फसलों के ऊपर से उड़ते समय एक ड्रोन ने हेलीकॉप्टर पर हमला किया। कोलंबिया के रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी से संकेत मिलता है कि हमले के कारण विमान में आग लग गई।

इस बीच, दक्षिण-पश्चिमी शहर कैली के अधिकारियों ने बताया कि विस्फोटकों से भरे एक वाहन में एक सैन्य विमानन स्कूल के पास विस्फोट हो गया, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। पेट्रो ने शुरू में हेलीकॉप्टर हमले के लिए देश के सबसे बड़े मादक पदार्थ तस्करी गिरोह ‘गल्फ क्लैन' को दोषी ठहराया था। एफएआरसी के बागी क्रांतिकारी और गल्फ क्लैन के सदस्य एंटिओक्विया में सक्रिय हैं। एफएआरसी ने 2016 में सरकार के साथ शांति समझौते को अस्वीकार कर दिया था।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!