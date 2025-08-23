खुशखबरी! केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 1.4 लाख तक सस्ती होगी अब गाड़ियां; EMI पर भी मिलेगी राहत

त्योहारों के सीजन से पहले केंद्र सरकार लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सरकार का प्लान है कि GST में सुधार करके टैक्स कम किया जाए, जिससे आम लोगों को फायदा हो। इस प्रस्ताव को मंत्रियों के समूह (GoM) ने मंजूरी दे दी है, लेकिन अंतिम फैसला GST...

नेशनल डेस्क : त्योहारों के सीजन से पहले केंद्र सरकार लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सरकार का प्लान है कि GST में सुधार करके टैक्स कम किया जाए, जिससे आम लोगों को फायदा हो। इस प्रस्ताव को मंत्रियों के समूह (GoM) ने मंजूरी दे दी है, लेकिन अंतिम फैसला GST काउंसिल लेगी। काउंसिल की बैठक 3-4 सितंबर को होगी।

90% वस्तुओं पर कम हो सकता है टैक्स

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए GST रिफॉर्म से करीब 90% चीजों की कीमत कम हो सकती है। खासकर ऑटो सेक्टर को इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। कार और दोपहिया वाहनों की कीमतों में सीधे तौर पर बड़ी कटौती हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार दो-स्तरीय GST स्ट्रक्चर पर विचार कर रही है। इसमें आवश्यक वस्तुओं पर 5% और बाकी सामान पर 18% टैक्स लगेगा। फिलहाल छोटी कारों और टू-व्हीलर्स पर 28% GST है, जो घटकर 18% हो सकता है। वहीं बड़ी कारों और SUV पर टैक्स 43-50% से घटकर 40% किया जा सकता है।

1.4 लाख रुपये तक हो सकती है बचत

अगर प्रस्ताव लागू हो जाता है तो कार खरीदना काफी सस्ता हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार, कार पर अधिकतम 1.4 लाख रुपये तक कीमत घट सकती है और मासिक EMI में 2,000 रुपये तक की बचत हो सकती है।

उदाहरण के लिए, Maruti Wagon-R की मौजूदा ऑन-रोड कीमत ₹7.48 लाख है, जो घटकर ₹6.84 लाख हो सकती है। इसकी EMI करीब ₹1,047 रुपये तक कम हो जाएगी।

Brezza और Hyundai Creta जैसी गाड़ियों पर भी थोड़ी राहत मिल सकती है, हालांकि इनमें बचत Wagon-R जैसी ज्यादा नहीं होगी क्योंकि ये हाई GST स्लैब में आती हैं।

टू-व्हीलर पर भी राहत

केवल कार ही नहीं, टू-व्हीलर्स पर भी GST रिफॉर्म का असर पड़ेगा।

Honda Activa करीब ₹7,452 रुपये सस्ती हो सकती है और EMI में लगभग ₹122 रुपये की कमी आएगी।

Royal Enfield Classic पर करीब ₹18,000 तक की शुरुआती बचत हो सकती है।

ऑटो सेक्टर को मिलेगी मजबूती

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर GST रेट्स घटते हैं तो ऑटो सेक्टर में तेजी आएगी। वाहनों की डिमांड 5-10% तक बढ़ सकती है। बड़ी कारों और SUV खरीदारों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। वहीं एंट्री-लेवल गाड़ियों की डिमांड उतनी नहीं बढ़ेगी क्योंकि लोग अब फीचर-पैक और स्टाइलिश गाड़ियों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं।



